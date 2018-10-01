Посол: В судьбе Сущенко отображена вся Россия и значение человека для нее

Судьба незаконно заключенного в России украинского журналиста Романа Сущенко является отражением всего того, что сейчас происходит в современной России, для которой человеческие судьбы просто "подножный материал".

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Австрия Александр Щерба в видеообращении по случаю второй годовщины со дня незаконного ареста Романа Сущенко, которое есть в распоряжении Укринформа.

"Роман Сущенко – это украинский журналист, в судьбе которого отразилось как в зеркале все то, что сейчас происходит в России и между Россией и Украиной. Это человек, который просто исчез, уехал и был схвачен, осужден без свидетелей и без присутствия журналистов. Он простой человек, журналист. Это и есть современная Россия. Это - значение человека, то есть и Романа, и его семьи, для современной России, это - значение Украины для современной России. Просто "подножный материал", просто заложник", - подчеркнул дипломат.

Посол подчеркнул необходимость освобождения Кремлем Романа Сущенко и других украинских политзаключенных. "Мы требуем освобождения этого человека, мы требуем прекратить издеваться над украинским народом, украинскими журналистами, мы требуем от России вернуться в круг цивилизации. А Роману можем желать только держаться", - заявил Щерба.

Корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. Жалоба на приговор была подана 5 июня. 12 сентября Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда.