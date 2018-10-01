На Порошенко подали в суд за Томос

Общественная организация "Неправительственная организация верховенства права" подала иск к Президенту Украины Петру Порошенко, поскольку, по их мнению, он не имел компетенции вмешиваться в деятельность церкви путем обращения о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от ОО "Неправительственная организация верховенство права" к Президенту Украины. Истец просит суд установить отсутствие компетенции (полномочий) главы государства вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций, в частности, путем подписания и направления обращения к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине, которое в дальнейшем было поддержано Верховной Радой Украины соответствующим постановлением", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, суд открыл производство по данному административному делу и назначил на 13 ноября подготовительное заседание.