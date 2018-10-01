Порошенко и Меркель провели беседу по телефону

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента, передает УНН. Как отмечается, П. Порошенко и А. Меркель обсудили ситуацию на Донбассе.

"Президент Украины отметил важность активизации усилий для освобождения всех украинских заложников, включая Олега Сенцова и Романа Сущенко", - сообщили в АП. Кроме того, речь шла также о перспективах продолжения санкций против РФ.

"Собеседники договорились продолжить миротворческие усилия и контакты на высшем уровне для освобождения украинских территорий от российской агрессии", - отметили в пресс-службе. П. Порошенко и А. Меркель обсудили вопросы двусторонней повестки дня, в частности энергетической безопасности. Также стороны обсудили повестку дня визита А. Меркель в Украину, который состоится этой осенью.