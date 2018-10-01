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Мэр Глухова решил сложить полномочия и идти в президенты

Мишель Терещенко
15:35 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Мэр города Глухов Сумской области на пресс-конференции заявил, что покидает свой пост и намерен баллотироваться на пост президента Украины.

Мэр Глухова Сумской области Мишель Терещенко заявил о своем решении сложить полномочия городского головы- и баллотироваться на пост президента Украины.

"Сложение полномочий местного главы никак не капитуляция, а мой вызов системе для последующих шагов для выполнения взятых обязательств перед глуховчанами", - сообщил М.Терещенко на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, раз в пять лет Украина имеет возможность изменить страну мирным путем.

М.Терещенко отметил, что среди нынешних кандидатов в президенты не видит того, кто имел бы политическую волю для изменения страны и борьбы с коррупцией. "Поэтому я вынужден баллотироваться на должность президента Украины", - пояснил он.

Кроме того, М.Терещенко предложил создать антиолигархическую платформу с привлечением общественных организаций для формирования команды профессиональных государственных деятелей.

По его мнению, государственная власть не желает меняться и имитирует реформы. "Изменить систему на уровне маленького городка невозможно", - сказал М.Терещенко.

Также он отметил, что политические силы, представленные в местных советах, не способствуют проведению реформ на местах, а наоборот, препятствуют эффективной работе.

Мэр Глухова уходит в отставку

Как пример препятствования деятельности, М.Терещенко привел факты о незначительном финансирование города из государственной бюджета, саботаже принятия необходимых решений в горсовете и отсутствии адекватной реакции правоохранительных органов на нарушения закона. В связи с этим он отметил, что далее оставаться на должности нет смысла, так как нет возможности влиять на процессы в городе и показывать результаты своей роботы.

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Новости Украины, Кандидат, Мишель Терещенко, Мэр Глухова, Президентские выборы в Украине, Складывет полномочия, Сумская область.
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