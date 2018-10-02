Пять заседаний и 27 часов: адвокат Януковича еще не дочитал “рекордную” речь

Адвокат экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене Александр Байдык произносит свою речь в рамках судебных дебатов в Оболонском райсуде Киева уже 27 часов.

Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

"Учитывая то, что в совокупности вы выступаете уже, не считая перерывов, 27 часов, суд считает возможными дать вам перерыв до завтра до 10-ти часов", - сказал Девятко, обращаясь к Байдыку.

Адвокат Байдык читает свою речь в судебных дебатах по делу относительно госизмены Януковича уже пятое заседание подряд.

На заседании в понедельник, 1 октября, он комментировал и зачитывал показания свидетелей, допрошенных в рамках разбирательства этого дела, в частности, экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, экс-начальника Генштаба ВСУ Юрия Ильина, экс-представителя Украины при ООН Юрия Сергеева, секретаря СНБО Александра Турчинова, председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и других.

В то же время адвокат в рамках своей речи перешел к блоку комментариев исследованных доказательств, в частности, по делу выступлений Януковича в 2013 роке.

Девятко сделал замечание Байдыку по поводу того, что он "выходит за рамки уголовного производства", не просто комментируя доказательства, а еще и зачитывая их.

Как сообщалось, суд запланировал, кроме сегодняшнего, еще 3 заседания - 2, 3 и 4 октября, на которых Байдык должен дочитать свою речь.

Потом еще три - 5, 8 и 10 октября, на которых он должен читать свою речь в дебатах адвокат Александр Горошинский.

Также суд определил 12 октября для заседания, посвященного последнему слову самого Януковича.

Как сообщалось, в рамках судебных дебатов двое адвокатов Януковича - Рябовол и Байдык - попросили суд оправдать Януковича.

В то же время сторона обвинения, которая произнесла свою речь в дебатах еще 16 августа, попросила у суда 15 лет заключения для Януковича.