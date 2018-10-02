День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 02.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине снова подорожали билеты на поезда
В Украине снова подорожали билеты на поезда
Новости: Ревматизм и проблемы с сердцем: адвокат рассказал о здоровье Сенцова
Ревматизм и проблемы с сердцем: адвокат рассказал о здоровье Сенцова
Новости: Ломаченко: Считаю, что у меня есть 5-7 лет
Ломаченко: Считаю, что у меня есть 5-7 лет
Новости: Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
X

Пять заседаний и 27 часов: адвокат Януковича еще не дочитал “рекордную” речь

Александр Байдык
02:41 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Адвокат Байдык читает свою речь в судебных дебатах по делу относительно госизмены Януковича уже пятое заседание подряд.

Адвокат экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене Александр Байдык произносит свою речь в рамках судебных дебатов в Оболонском райсуде Киева уже 27 часов.

Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

"Учитывая то, что в совокупности вы выступаете уже, не считая перерывов, 27 часов, суд считает возможными дать вам перерыв до завтра до 10-ти часов", - сказал Девятко, обращаясь к Байдыку.

Адвокат Байдык читает свою речь в судебных дебатах по делу относительно госизмены Януковича уже пятое заседание подряд.

На заседании в понедельник, 1 октября, он комментировал и зачитывал показания свидетелей, допрошенных в рамках разбирательства этого дела, в частности, экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, экс-начальника Генштаба ВСУ Юрия Ильина, экс-представителя Украины при ООН Юрия Сергеева, секретаря СНБО Александра Турчинова, председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и других.

В то же время адвокат в рамках своей речи перешел к блоку комментариев исследованных доказательств, в частности, по делу выступлений Януковича в 2013 роке.

Девятко сделал замечание Байдыку по поводу того, что он "выходит за рамки уголовного производства", не просто комментируя доказательства, а еще и зачитывая их.

Как сообщалось, суд запланировал, кроме сегодняшнего, еще 3 заседания - 2, 3 и 4 октября, на которых Байдык должен дочитать свою речь.

Потом еще три - 5, 8 и 10 октября, на которых он должен читать свою речь в дебатах адвокат Александр Горошинский.

Также суд определил 12 октября для заседания, посвященного последнему слову самого Януковича.

Как сообщалось, в рамках судебных дебатов двое адвокатов Януковича - Рябовол и Байдык - попросили суд оправдать Януковича.

В то же время сторона обвинения, которая произнесла свою речь в дебатах еще 16 августа, попросила у суда 15 лет заключения для Януковича.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Александр Байдык, Виктор Янукович, Дело Януковича Александр Байдык, Новости политики, Новости Украины, Политика, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Рева: В Польше уменьшается количество вакансий для украинцев ВР намерена принять заявление против попыток вернуть полномочия делегации РФ в ПАСЕ В Кабмине готовы объявить конкурс для кандидатов в ГФС

Последние новости

Президент подписал указ о годовых нацпрограммах под эгидой Комиссии Украина-НАТО Актриса Руни Мара стала лицом нового аромата от Givenchy (Видео) Украинец Лень провел дебютный матч за новый клуб в НБА
Сегодня читают
01 Умер известный артист Роман Карцев
02 Перевод часов и выходные: чего ожидать в октябре
03 Стартовал Парижский автосалон 2018
04 Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
05 Мода 2018: стильные пальто и пиджаки, без которых не обойтись этой осенью
Новости сегодня
16:13 Кадровые проблемы Спортинга перед матчем против Ворсклы в Лиге Европы
16:11 Мелания Трамп очаровала новым образом
16:07 Фотожабы с жирненьким котом, который вас приободрит
16:05 Рада усовершенствовала процедуру экстрадиции
16:03 Свитолина поблагодарила болельщиков за поддержку в трудную минуту
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Температурные "качели" и бесснежный декабрь: появился прогноз погоды на зиму
Появился подробный прогноз погоды на зиму в Украине
Новости: Больничные по-новому: основные изменения
Больничные по-новому: основные изменения
Новости: Отопление, перевод часов и "длинные" выходные: чего ожидать украинцам в октябре
Перевод часов и выходные: чего ожидать в октябре
Новости: Мода 2018: самая популярная стрижка этой осени
Мода 2018: самая популярная стрижка этой осени
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь