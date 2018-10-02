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МИД Швеции: Россия в Украине повлекла человеческие страдания

Олаф Скоог
05:21 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Постоянный представитель Швеции при ООН Олаф Скоог назвал аннексию Россией Крыма и агрессию на Востоке Украины нарушением международного права.

Аннексировав Крым и ворвавшись в Восточную Украину, Россия нарушила международное право и повлекла человеческие страдания.

Об этом во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил Постоянный представитель Швеции при ООН Олаф Скоог.

“Незаконная аннексия Россией Крыма и агрессия на Востоке Украины являются нарушением международного права. Это уже повлекло более 10 тыс. смертей и неприемлемые страдания людей”, - сказал Скоог.

Он подчеркнул на необходимости соблюдения международных договоров, гарантирующих суверенитет и неприкосновенность Украины.

“Обязательства, взятые согласно Хельсинским соглашениями и Будапештским меморандумом должны быть соблюдены, ровно как обеспечено выполнение Минских соглашений”, - подчеркнул дипломат.

Скоог также призвал “усилить и защитить” гуманитарные усилия в мире.

“Мы чтим храбрые и жертвенные действия гуманитарных работников по всему миру”, - отметил он.

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Новости Украины, Аннекция Крыма, Генеральная ассамблея ООН, МИД Швеции, Новости Украины, Олаф Скоог, Политика, Россия, Украина.
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