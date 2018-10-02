МИД Швеции: Россия в Украине повлекла человеческие страдания
Новости Украины: Постоянный представитель Швеции при ООН Олаф Скоог назвал аннексию Россией Крыма и агрессию на Востоке Украины нарушением международного права.
Аннексировав Крым и ворвавшись в Восточную Украину, Россия нарушила международное право и повлекла человеческие страдания.
Об этом во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил Постоянный представитель Швеции при ООН Олаф Скоог.
“Незаконная аннексия Россией Крыма и агрессия на Востоке Украины являются нарушением международного права. Это уже повлекло более 10 тыс. смертей и неприемлемые страдания людей”, - сказал Скоог.
Он подчеркнул на необходимости соблюдения международных договоров, гарантирующих суверенитет и неприкосновенность Украины.
“Обязательства, взятые согласно Хельсинским соглашениями и Будапештским меморандумом должны быть соблюдены, ровно как обеспечено выполнение Минских соглашений”, - подчеркнул дипломат.
Скоог также призвал “усилить и защитить” гуманитарные усилия в мире.
“Мы чтим храбрые и жертвенные действия гуманитарных работников по всему миру”, - отметил он.