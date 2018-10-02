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Климкин: Я предложил Венгрии отозвать консула в Берегово

Павел Климкин
07:15 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Если Венгрия не отзовет своего консула из Берегово в Закарпатской области, Украина вышлет этого дипломата.

Министр иностранных дел Павел Климкин дал неделю МИД Венгрии на отзыв своего консула из Берегово на Закарпатье.

Об этом он заявил он в видеообращении, обнародованном вечером в понедельник, 1 октября, на своей странице в Facebook.

 

"Я предложил министру иностранных дел Венгрии отозвать этого консула. Если это не будет сделано на этой неделе, согласно вышлем ноту венгерской стороне о его высылке", - сказал Климкин.

Также министр напомнил, что Венгрия нарушила Венскую конвенцию о консульских сношениях.

"Я изложил министру иностранных дел Венгрии нашу аргументацию, они нарушили Венскую конвенцию о консульских сношениях. Это 100%. Конечно, по определению, никто не должен скрывать факт приобретения новых прав и обязанностей", - напомнил он.

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Климкин считает, что ситуацию с двойным гражданством использует Россия для дестабилизации ситуации в Закарпатской области.

"Но давайте посмотрим на главное. Главное – это то, что Россия использует и будет использовать эту ситуацию для дестабилизации в целом в Закарпатье, - вы помните эти случаи поджогов и так далее, которые были организованы ФСБ из Приднестровья. Будут и другие, - помните, как появилось в интернете море фейков сразу после этого видео. Мы должны осознавать", - сказал он.

Подытоживая, Климкин призвал не "наезжать" на венгров, а, наоборот, помочь венгерской общине.

"Я предостерегаю всех от "наездов" - извините за недипломатическое язык - или травли венгров Закарпатья. Наоборот, должны помочь нашей венгерской общине. Должны перехватить инициативу. Будем действовать с Венгрией – вежливо, но очень жестко и последовательно", - отметил он.

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Новости Украины, Береговое, Венгрия, Закарпатская область, Павел Климкин, Украина.
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