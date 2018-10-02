ВР намерена принять заявление против попыток вернуть полномочия делегации РФ в ПАСЕ

Верховная Рада во вторник, 2 октября, планирует включить в повестку дня и принять заявление против попыток руководства Парламентской Ассамблеи Совета Европы вернуть полномочия делегации Российской Федерации. Повестка дня пленарного заседания опубликована на сайте парламента.

Согласно проекту постановления "О Заявлении Верховной Рады Украины в связи с ситуацией, сложившейся в Парламентской Ассамблее Совета Европы" (№9098) ВР выражает позицию против самого факта снятия ограничительных мер в отношении постоянной делегации РФ в ПАСЕ без выполнения законных требований Ассамблеи, связанных с нарушением Россией Устава Совета Европы и добровольно взятых на себя в рамках членства в СЕ обязательств.

Запланировано рассмотрение во втором чтении правительственного законопроекта №7537 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об оздоровлении и отдыхе детей" о признании детей журналистов, погибших или которым установлена инвалидность 1 группы в связи с выполнением профессиональных обязанностей, детьми , требующими особого социального внимания и поддержки", а также законопроекта №3833 "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" (о предоставлении убежища бездомным лицам)".

Запланировано рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины)" (№3433) и альтернативного ему проекта №3433-1, а также основного и альтернативного законопроектов, касающихся реформирования государственных и коммунальных печатных СМИ (№№8441 и 8441-1 соответственно).

Повторно парламентарии должны рассмотреть проект закона "О частной детективной (сыскной) деятельности" (№3726) с предложениями Президента. Депутаты приняли его 13 апреля 2018 года, однако 7 июня глава государства наложил на него вето. При этом отмечалось, что в законе сформирован перечень разрешенных видов частных детективных услуг без учета требований ряда законодательных актов Украины.

Парламентарии также рассмотрят изменения в Закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции", которые касаются особенностей оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины (№4023).

Народные депутаты планируют рассмотреть ряд проектов постановлений об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой, Луганской, Тернопольской и Полтавской областей.