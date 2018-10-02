Революция Достоинства: Парубий впервые рассказал о запасном плане Майдана

Андрей Парубий, который был руководителем самообороны Майдана во время Революции Достоинства, заявляет, что у активистов был запасной план на случай, если не удастся удержать Майдан.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Когда начались расстрелы, не было совещаний, тогда уже был бой. Первые смерти - это было что-то невероятно сложное. Масса раненых, масса погибших... Это была большая трагедия, но наша цель была удержать Майдан. Никто не знает, я впервые это говорю, но был запасной план - если Майдан не удержится, переезжать на Западную Украину", - рассказал Парубий.

По его словам, суть запасного плана заключалась в том, чтобы организовать сопротивление во Львове.

"Поскольку все советы и администрации Западной Украины находились под нашим контролем, мы должны были организовать там сопротивление, во Львове. Когда меня отвезли в больницу после ранения и газового отравления вечером 18-го, мне поступил сигнал: "Андрей, а не возвращайся на Майдан, сразу поезжай во Львов, организуй там штаб", - рассказал председатель ВР.

Он отказался рассказать, кто это писал, только заверил, что решил не сдаваться.

"Фамилии не буду называть. Я сказал: "Это мой Майдан, я никуда отсюда не уеду". Сорвал капельницы и вернулся на Майдан. Все наши силы были направлены на то, чтобы его удержать", - сказал Парубий.

"Идея о переезде во Львов была в очень узком кругу. И я даже не знаю, достаточно ли корректно поступаю, когда об этом говорю. Если бы нас тогда давили танками, мы должны были бы отступать. Но не могли просто разойтись", - добавил он.

Парубий отметил, что у майдановцев было ощущение, что они победят.