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Президент подписал указ о годовых нацпрограммах под эгидой Комиссии Украина-НАТО

Петр Порошенко
15:21 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Порошенко подписал указ "О годовых национальных программах под эгидой Комиссии Украина – НАТО".

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О годовых национальных программах под эгидой Комиссии Украина – НАТО", которым утверждается положение о разработке соответствующих годовых программ и оценки результатов их выполнения.

"В соответствии с указом Кабинет министров Украины ежегодно обеспечивает разработку проектов годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО на соответствующие годы согласно положению и осуществляет координацию деятельности центральных органов исполнительной власти и других государственных органов по выполнению годовых национальных программ", - сообщает во вторник пресс-служба главы Украинского государства в связи с подписанием указа.

Реализация указа позволит привести в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами систему и механизм координации деятельности органов исполнительной власти в сфере евроатлантической интеграции, а также адаптировать цикл годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО критериям и стандартам, которые применяются в Североатлантическом альянсе.

В опубликованном на сайте главы государства в соответствующем указе №298/2018 "Положении о разработке годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина - НАТО и оценки результатов их выполнения", прописаны основные положения программы, принципы ее разработки и метод оценивания достигнутых результатов.

При этом основная часть годовой нацпрограммы должна содержать следующие разделы: политические и экономические вопросы; оборонные и военные вопросы; ресурсные вопросы; вопросы безопасности; правовые вопросы.

"В каждой главе годовой национальной программы содержится описание реформ по соответствующим направлениям, определяются стратегическая цель реформ, цели и приоритетные задачи на соответствующий год. Реформы, стратегическая цель, соответствующие цели и приоритетные задачи годовой национальной программы должны быть направлены на защиту и обеспечение безопасности и благосостояния граждан, комплексное и глубокое реформирование государства с целью подготовки к получению Украиной членства в Организации Североатлантического договора", - говорится в положении.

Программы разрабатываются в соответствии с принципами стратегического планирования и с учетом ряда требований, среди которых четкость, досягаемость, целесообразность, временная определенность и преемственность.

В положении прописан процесс разработки таких годовых нацпрограмм, итогом которого должно стать рассмотрение, одобрение и представление Кабмином Украины проекта годовой нацпрограммы вместе с проектом соответствующего указа президента на рассмотрение главе Украинского государства до 31 января планового года.

С целью оценки результатов выполнения нацпрограмм центральные органы исполнительной власти, другие привлеченные к выполнению программы госорганы подают Правительственному офису координации европейской и евроатлантической интеграции и МИД Украины ежеквартально до 25 числа последнего месяца отчетного периода информацию о выполнении годовой нацпрограммы за соответствующий квартал.

Кроме этого, указанные органы ежегодно до 1 октября подают краткий отчет о выполнении программы за три квартала, содержащий аналитическую и статистическую информацию, для предоставления соответствующей информации Международному секретариату НАТО накануне оценочного визита экспертов Североатлантического Альянса в Украину.

До 25 декабря центральные органы исполнительной власти и другие привлеченные к выполнению программы госорганы также подают информацию о результатах ее выполнения за соответствующий год по определенным индикаторам выполнения/показателями эффективности реализации ее положений.

После этого Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции совместно с МИД обобщает полученную информацию, готовит ежеквартальные отчеты о выполнении нацпрограммы для дальнейшего рассмотрения на заседании Комиссии по вопросам координации евроатлатической интеграции Украины.

Далее МИД Украины подает до 5 января Кабмину обобщенную аналитическую информацию о состоянии выполнения годовой национальной программы за предыдущий год, а правительство до 15 января подает президенту информацию о результатах выполнения программы за предыдущий год вместе с соответствующими предложениями по дальнейшему развитию отношений между Украиной и НАТО.

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Все по теме:

Новости Украины, Евроинтеграция, НАТО, Петр Порошенко, Указ.
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