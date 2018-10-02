Рада приняла законопроект о противодействии буллингу в школах

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о противодействии оскорблениям и травле в учебном заведении.

За принятие проекта закона №8584 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействии буллингу" за основу проголосовали 235 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщает корреспондент Укринформа.

"Буллинг сегодня является важнейшей проблемой и страшной катастрофой для учебно-образовательных учреждений Украины. По данным ООН, сегодня с буллингом в кругу сверстников в Украине сталкивается около 67% детей", - сказала народный депутат Оксана Билозир, представляя законопроект.

В то же время, как отмечается в пояснительной записке со ссылкой на данные последних опросов, почти четверть украинских школьников считают себя жертвами буллинга, а около 40% из тех детей, кто столкнулись со случаями буллинга, никогда не рассказывают об этом своим родителям. При этом, 44% из тех, кто наблюдал, как издеваются над их сверстниками, не реагировали на такие факты из-за боязни подвергнуться аналогичному издевательству.

Так, законопроектом № 8584 предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, дополнив Кодекс новой статьей 173-4, устанавливающей ответственность за буллинг, а также сокрытие случаев буллинга педагогическим, научно-педагогическим, научным сотрудником, руководителем или основателем учебного заведения, в виде наложения штрафа от двадцати до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (в зависимости от вида совершенного правонарушения).

К тому же, в закон "Об образовании" предполагается ввести определение термина "буллинг", как "моральное или физическое насилие, агрессия, в любой форме, или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам, имеющие признаки сознательного жестокого обращения", а также определяются механизмы противодействия этому явлению, среди которых: возложение на основателя учебного заведения осуществления контроля за выполнением плана мероприятий, направленных на предотвращение и противодействие буллингу; на руководителя учебного заведения - утверждение и обнародование плана мероприятий, направленных на предотвращение и противодействие буллингу, рассмотрение заявлений о случаях буллинга от получателей образования, их родителей, законных представителей, иных лиц и принятие решения о проведении расследования.

Изменениями в статью 30 закона "Об образовании" предусмотрено обязательство учебных заведений обеспечивать на своих веб-сайтах открытый доступ к правилам поведения получателя образования в учебном заведении, плана мероприятий, направленных на предотвращение и противодействие буллингу, порядка подачи и рассмотрения заявлений о случаях буллинга от получателей образования, их родителей.

Кроме того, изменениями в статью 73 Закона, Образовательному омбудсмену предоставляется право: осуществлять проверку заявлений о случаях буллинга в учебном заведении, полноту и своевременность мер реагирования на такие случаи со стороны педагогических, научно-педагогических, научных работников, руководства и основателя учебного заведения; получать информацию от центрального органа исполнительной власти в сфере образования и науки относительно общего числа случаев буллинга в учебных заведениях за определенный период.