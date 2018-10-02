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Рада усовершенствовала процедуру экстрадиции

Верховная Рада
16:05 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Рада усовершенствовала процедуру экстрадиции правонарушителей из Украины.

Верховная Рада одобрила во втором чтении имплементацию в законодательство Украины положений III и IV дополнительных протоколов Европейской конвенции о выдаче правонарушителей.

За соответствующий законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией III и IV протоколов к Европейской конвенции о выдаче правонарушителей во втором чтении во вторник проголосовали 230 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительных документах к законопроекту, изменения направлены на совершенствование существующей экстрадиции правонарушителей из Украины, которых разыскивают компетентные органы иностранного государства для проведения расследования в уголовном деле или исполнения приговора.

Согласно принятому закону, экстрадируемое лицо получает право просить применить к нему упрощенный порядок выдачи сразу же после задержания в связи с нахождением в международном розыске, не ожидая поступления формального запроса о его экстрадиции.

Закон оговаривает, что упрощенный порядок выдачи правонарушителей не применяется в случае привлечения лица к уголовной ответственности или несения наказания на территории Украины, если есть основания считать, что выдача может противоречить интересам защиты национальной безопасности Украины или то, что разыскиваемое лицо является гражданином Украины.

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Новости Украины, Верховная Рада, Выдача правонарушителей, Уголовный кодекс, Экстрадиция.
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