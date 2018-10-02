Климкин посетит штаб-квартиру НАТО

Глава МИД Украины Павел Климкин в середине октября посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, чтобы обсудить, в частности, вопрос внесения изменений в Конституцию относительно стремлений Украины присоединиться к Альянсу.

Об этом в интервью телеканалу "Прямой" во вторник сообщил посол Украины при НАТО Вадим Пристайко, передает Европейская правда.

"15 октября здесь будет с визитом министр иностранных дел Климкин, который сможет обсудить этот вопрос (внесение изменений в Конституцию Украины относительно закрепления стратегического курса страны на членство в ЕС и НАТО. - Ред.) с генсеком", - сказал Пристайко.

Посол добавил, что Украина всегда заявляла о серьезности своих намерений присоединиться к НАТО, и теперь ее инициативу внесения изменений в Конституцию члены Альянса рассматривают без опасений.

"Я не слышал, чтобы кто-то сказал, что они с опаской это воспринимают. Это не очень стандартный путь. Но есть страны, которые внесли в Конституцию соответствующие изменения. Каждая страна, имеющая Конституцию сотни лет... для них это очень серьезный шаг. Это в первую очередь демонстрация серьезности намерений Украины", - добавил посол.

20 сентября Верховная рада направила в Конституционный суд для получения заключения президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и в НАТО.