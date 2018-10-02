Кучма покинул Трехстороннюю контактную группу

Второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма прекращает работу в ТКГ, сообщает его пресс-секретарь Дарья Олифер.

"В завершение сегодняшней работы в Минске Леонид Кучма поблагодарил коллег в Трехсторонней контактной группе за совместную работу. Таким образом подведен итог его работы представителя Украины в Трехсторонней контактной группе", - написала она на странице в Фейсбуке во вторник.

Л.Кучма также выразил отдельную благодарность белорусской стороне за содействие в организации переговорного процесса.

В свою очередь, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик от имени Трехсторонней контактной группы поблагодарил Л.Кучму за его вклад в Минский процесс, а также "за его мудрость и преданность своему государству – Украине", которые Л.Кучма проявил в Минске.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Л.Кучму представителем Украины в ТКГ в феврале 2015 года.

По итогам заседания ТКГ 2 октября Д.Олифер отметила, что украинская сторона настаивает на проведении расследования трагической гибели детей, которые подорвались на мине во временно оккупированной Горловке. По предварительным данным, взрывное устройство было миной направлено действия МОН-50.

Гуманитарная подгруппа продолжает работать над освобождением удерживаемых лиц.

В социально-экономической подгруппе работают над восстановлением мобильной связи. Кроме того, остается неурегулированной проблема возвращения собственности из ОРДЛО, как украинской (государственной и частной), так и принадлежащей иностранным компаниям. В частности, украинская сторона не получила ответа на вопрос о возвращении подвижного состава ПАО "Укрзализныця".

Что касается так называемых "внеочередных выборов" в ОРДЛО, то они грубо нарушают обязательства РФ как стороны Минских договоренностей.

"Если они будут проведены, их результаты не будут создавать никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни мировым сообществом. Волеизъявление на Донбассе может произойти только по Минским соглашениям - по украинскому законодательству, с участием украинских политических партий и СМИ, с соблюдением стандартов ОБСЕ, при мониторинге БДИПЧ, международных наблюдателей. Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации на Донбассе на основе Минских договоренностей", - сказано в сообщении Д.Олифер.