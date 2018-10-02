День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 03.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: США призывают Венгрию не препятствовать сотрудничеству Украины и НАТО
США призывают Венгрию не препятствовать сотрудничеству Украины и НАТО
Новости: Бархам Салех стал новым президентом Ирака
Бархам Салех стал новым президентом Ирака
Новости: Лион - Шахтер 2:2. Обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Лион - Шахтер 2:2. Обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Новости: Что можно и нужно есть на голодный желудок
Что можно и нужно есть на голодный желудок
X

Кучма покинул Трехстороннюю контактную группу

Леонид Кучма
17:34 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Леонид Кучма завершает работу представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе.

 Второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма прекращает работу в ТКГ, сообщает его пресс-секретарь Дарья Олифер.

"В завершение сегодняшней работы в Минске Леонид Кучма поблагодарил коллег в Трехсторонней контактной группе за совместную работу. Таким образом подведен итог его работы представителя Украины в Трехсторонней контактной группе", - написала она на странице в Фейсбуке во вторник.

Л.Кучма также выразил отдельную благодарность белорусской стороне за содействие в организации переговорного процесса.

В свою очередь, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик от имени Трехсторонней контактной группы поблагодарил Л.Кучму за его вклад в Минский процесс, а также "за его мудрость и преданность своему государству – Украине", которые Л.Кучма проявил в Минске.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Л.Кучму представителем Украины в ТКГ в феврале 2015 года.

По итогам заседания ТКГ 2 октября Д.Олифер отметила, что украинская сторона настаивает на проведении расследования трагической гибели детей, которые подорвались на мине во временно оккупированной Горловке. По предварительным данным, взрывное устройство было миной направлено действия МОН-50.

Гуманитарная подгруппа продолжает работать над освобождением удерживаемых лиц.

В социально-экономической подгруппе работают над восстановлением мобильной связи. Кроме того, остается неурегулированной проблема возвращения собственности из ОРДЛО, как украинской (государственной и частной), так и принадлежащей иностранным компаниям. В частности, украинская сторона не получила ответа на вопрос о возвращении подвижного состава ПАО "Укрзализныця".

Что касается так называемых "внеочередных выборов" в ОРДЛО, то они грубо нарушают обязательства РФ как стороны Минских договоренностей.

"Если они будут проведены, их результаты не будут создавать никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни мировым сообществом. Волеизъявление на Донбассе может произойти только по Минским соглашениям - по украинскому законодательству, с участием украинских политических партий и СМИ, с соблюдением стандартов ОБСЕ, при мониторинге БДИПЧ, международных наблюдателей. Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации на Донбассе на основе Минских договоренностей", - сказано в сообщении Д.Олифер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Донбасс, Леонид Кучма, Мартин Сайдик, ОБСЕ, Трехсторонняя контактная группа.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Климкин посетит штаб-квартиру НАТО Рада усовершенствовала процедуру экстрадиции Ревматизм и проблемы с сердцем: адвокат рассказал о здоровье Сенцова

Последние новости

Гороскоп на сегодня, 3 октября: все знаки Зодиака Скоулз: Моуриньо позорит "Манчестер Юнайтед" На Черниговщине срочнику-рецидивисту присудили более трех лет лишения свободы
Сегодня читают
01 Лион - Шахтер: слова Фонсеки после невероятного матча Лиги чемпионов
02 Лион 2:2 Шахтер: события матча
03 В Украине восстановили редкий грузовик (Видео)
04 Лопетеги - о сенсационном поражении Реала против ЦСКА
05 Стала известна причина смерти артиста Романа Карцева
Новости сегодня
08:09 Нурмагамедов - о предстоящем бое против Макгрегора
08:02 НАТО сплачивается против России
07:55 Надаль рассказал о фанате, который проходил 13 км ради него
07:53 Пекарское мастерство воплощенное в тортах, вдохновленных киноиндустрией (Фото)
07:50 Позитив с самого утра: забавные фото и картинки для хорошего начала дня
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Роскосмос" обиделся на Илона Маска
"Роскосмос" обиделся на Илона Маска
Новости: Мороз уже в октябре: климатолог дал шокирующий прогноз
Мороз уже в октябре: климатолог дал шокирующий прогноз
Новости: Итоги дня 2 октября: Протесты в Каталонии, в Украине подорожало спиртное, Рада против возвращения РФ в ПАСЕ, умер Роман Карцев
Итоги дня 2 октября: Каталония, подорожало спиртное, РФ в ПАСЕ, умер Роман Карцев
Новости: Рецепт дня: голландский яблочный кекс
Рецепт дня: голландский яблочный кекс
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь