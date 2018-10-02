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Адвокат так и не смог посетить Сущенко

Роман Сущенко
18:37 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости Украины: Марку Фейгину не удалось попасть к Роману Сущенко

Общественный защитник украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин сообщил, что во вторник так и не смог попасть к своему подзащитному.

Об этом Фейгин написал в Facebook.

"К Роману Сущенко в тюрьму Лефортово так и не удалось попасть. Все новости будут на днях", - пишет Фейгин.

Ранее он сообщал, что сегодня планирует посетить своего подзащитного в тюрьме Лефортово. И что это, возможно, последнее посещение его перед этапом. При этом вопрос о свидании Сущенко с близкими пока остаётся открытым.

В СИЗО Лефортово традиционно большие проблемы с посещением задержанных из-за малого количества оборудованных для этого помещений.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему выдвинули обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима. Жалоба на приговор была подана 5 июня. 12 сентября Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда.

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Новости Украины, Лефортово, Марк Фейгин, Политзаключенные, Роман Сущенко.
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