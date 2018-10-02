Олифер: "Выборы" в ОРДЛО грубо нарушают обязательства РФ

Результаты так называемых внеочередных выборов в ОРДЛО в случае их проведения не будут создавать никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни мировым сообществом.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер по результатам заседания в Минске.

"Так называемые внеочередные выборы в ОРДЛО грубо нарушают обязательство РФ как стороны Минских договоренностей. Если они будут проведены, их результаты не будут создавать никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни мировым сообществом", - написала Олифер.

Она добавила, что волеизъявление на Донбассе может состояться только согласно Минским соглашениям - по украинскому законодательству, при участии украинских политических партий и СМИ, с соблюдением стандартов ОБСЕ, при мониторинге БДИПЛ, международных наблюдателях.

"Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации на Донбассе на основе Минских договоренностей", - отметила Олифер.

В то же время она констатировала, что постоянной тишины на Донбассе нет, погибают люди, разрушается инфраструктура и жилые дома, а на территории ОРДЛО и в дальнейшем препятствуют работе СММ ОБСЕ.

В этом контексте Олифер проинформировала, что на протяжении школьного перемирия (29 августа - 30 сентября 2018) украинской стороной зафиксировано 789 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.

"Огонь велся преимущественно из БТР, БМП, СПГ, ПТРК, РПГ, АГС, использовались стрелковое оружие и снайпер. 80 раз применено оружие, запрещенное Минскими договоренностями, - это артиллерия калибра 152 мм, 120 мм и 80 мм минометы. Со стороны НВФ ОРДЛО имели место 8 обстрелов населенных пунктов - Красногоровки, Водяного, Широкиного, Северного, Пивденного, Новолуганского, дважды за этот период стреляли по Майорску", - отметила Олифер.