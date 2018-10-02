День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 03.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: США призывают Венгрию не препятствовать сотрудничеству Украины и НАТО
США призывают Венгрию не препятствовать сотрудничеству Украины и НАТО
Новости: Бархам Салех стал новым президентом Ирака
Бархам Салех стал новым президентом Ирака
Новости: Лион - Шахтер 2:2. Обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Лион - Шахтер 2:2. Обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Новости: Что можно и нужно есть на голодный желудок
Что можно и нужно есть на голодный желудок
X

Олифер: "Выборы" в ОРДЛО грубо нарушают обязательства РФ

ОРДО
19:24 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости Украины: Россия грубо нарушит обязательства по Минским переговорам "выборами" на Донбассе.

Результаты так называемых внеочередных выборов в ОРДЛО в случае их проведения не будут создавать никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни мировым сообществом.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер по результатам заседания в Минске.

"Так называемые внеочередные выборы в ОРДЛО грубо нарушают обязательство РФ как стороны Минских договоренностей. Если они будут проведены, их результаты не будут создавать никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни мировым сообществом", - написала Олифер.

Она добавила, что волеизъявление на Донбассе может состояться только согласно Минским соглашениям - по украинскому законодательству, при участии украинских политических партий и СМИ, с соблюдением стандартов ОБСЕ, при мониторинге БДИПЛ, международных наблюдателях.

"Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации на Донбассе на основе Минских договоренностей", - отметила Олифер.

В то же время она констатировала, что постоянной тишины на Донбассе нет, погибают люди, разрушается инфраструктура и жилые дома, а на территории ОРДЛО и в дальнейшем препятствуют работе СММ ОБСЕ.

В этом контексте Олифер проинформировала, что на протяжении школьного перемирия (29 августа - 30 сентября 2018) украинской стороной зафиксировано 789 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.

"Огонь велся преимущественно из БТР, БМП, СПГ, ПТРК, РПГ, АГС, использовались стрелковое оружие и снайпер. 80 раз применено оружие, запрещенное Минскими договоренностями, - это артиллерия калибра 152 мм, 120 мм и 80 мм минометы. Со стороны НВФ ОРДЛО имели место 8 обстрелов населенных пунктов - Красногоровки, Водяного, Широкиного, Северного, Пивденного, Новолуганского, дважды за этот период стреляли по Майорску", - отметила Олифер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Донбасс, Минские договоренности, ОРДЛО, Псевдовыборы, Россия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Климкин посетит штаб-квартиру НАТО Рада усовершенствовала процедуру экстрадиции Ревматизм и проблемы с сердцем: адвокат рассказал о здоровье Сенцова

Последние новости

Гороскоп на сегодня, 3 октября: все знаки Зодиака Скоулз: Моуриньо позорит "Манчестер Юнайтед" На Черниговщине срочнику-рецидивисту присудили более трех лет лишения свободы
Сегодня читают
01 Лион - Шахтер: слова Фонсеки после невероятного матча Лиги чемпионов
02 Лион 2:2 Шахтер: события матча
03 В Украине восстановили редкий грузовик (Видео)
04 Лопетеги - о сенсационном поражении Реала против ЦСКА
05 Стала известна причина смерти артиста Романа Карцева
Новости сегодня
08:09 Нурмагамедов - о предстоящем бое против Макгрегора
08:02 НАТО сплачивается против России
07:55 Надаль рассказал о фанате, который проходил 13 км ради него
07:53 Пекарское мастерство воплощенное в тортах, вдохновленных киноиндустрией (Фото)
07:50 Позитив с самого утра: забавные фото и картинки для хорошего начала дня
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Роскосмос" обиделся на Илона Маска
"Роскосмос" обиделся на Илона Маска
Новости: Мороз уже в октябре: климатолог дал шокирующий прогноз
Мороз уже в октябре: климатолог дал шокирующий прогноз
Новости: Итоги дня 2 октября: Протесты в Каталонии, в Украине подорожало спиртное, Рада против возвращения РФ в ПАСЕ, умер Роман Карцев
Итоги дня 2 октября: Каталония, подорожало спиртное, РФ в ПАСЕ, умер Роман Карцев
Новости: Рецепт дня: голландский яблочный кекс
Рецепт дня: голландский яблочный кекс
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь