Олифер: "Выборы" в ОРДЛО грубо нарушают обязательства РФ
Новости Украины: Россия грубо нарушит обязательства по Минским переговорам "выборами" на Донбассе.
Результаты так называемых внеочередных выборов в ОРДЛО в случае их проведения не будут создавать никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни мировым сообществом.
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер по результатам заседания в Минске.
"Так называемые внеочередные выборы в ОРДЛО грубо нарушают обязательство РФ как стороны Минских договоренностей. Если они будут проведены, их результаты не будут создавать никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни мировым сообществом", - написала Олифер.
Она добавила, что волеизъявление на Донбассе может состояться только согласно Минским соглашениям - по украинскому законодательству, при участии украинских политических партий и СМИ, с соблюдением стандартов ОБСЕ, при мониторинге БДИПЛ, международных наблюдателях.
"Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации на Донбассе на основе Минских договоренностей", - отметила Олифер.
В то же время она констатировала, что постоянной тишины на Донбассе нет, погибают люди, разрушается инфраструктура и жилые дома, а на территории ОРДЛО и в дальнейшем препятствуют работе СММ ОБСЕ.
В этом контексте Олифер проинформировала, что на протяжении школьного перемирия (29 августа - 30 сентября 2018) украинской стороной зафиксировано 789 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.
"Огонь велся преимущественно из БТР, БМП, СПГ, ПТРК, РПГ, АГС, использовались стрелковое оружие и снайпер. 80 раз применено оружие, запрещенное Минскими договоренностями, - это артиллерия калибра 152 мм, 120 мм и 80 мм минометы. Со стороны НВФ ОРДЛО имели место 8 обстрелов населенных пунктов - Красногоровки, Водяного, Широкиного, Северного, Пивденного, Новолуганского, дважды за этот период стреляли по Майорску", - отметила Олифер.