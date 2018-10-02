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Украино-венгерские разногласия: США поддержали Киев

Кей Бейли Гатчисон
20:06 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости Украины: США призывают Венгрию не использовать НАТО в спорах с Украиной.

Посол Соединенных Штатов в НАТО Кей Бейли Гатчисон повторила призыв к Венгрии прекратить препятствовать сотрудничеству Альянса с Украиной.

Об этом она заявила во время телефонного брифинга в Брюсселе, комментируя проблемы в отношениях между Будапештом и Киевом из-за нового закона Украины об образовании, сообщает "Голос Америки".

"Мы по-прежнему призываем Венгрию не использовать двусторонние разногласия вопреки обязательствам НАТО сотрудничать с Украиной", - сказала посол.

Американские представители по-прежнему отмечали, что Будапешт не должен злоупотреблять положением члена Североатлантического альянса для урегулирования споров с другими странами.

Кей Бейли Гатчисон подчеркнула, что "для Украины, подвергающейся российской агрессии на своей территории, важно, чтобы мы помогали ей всеми возможными способами, чтобы сдержать российскую агрессию".

Посол также выразила надежду, что Венгрия "отдельно урегулирует с Украиной свои разногласия по поводу закона об образовании, а тогда присоединится к нам в НАТО, чтобы помогать Украине всеми способами сохранить ее суверенную территорию и стабилизировать ее демократию".

Как известно, 28 сентября 2017 года вступил в силу новый закон Украины об образовании. Его норма относительно государственного языка образования вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом, в частности в Венгрии.

Переходные положения закона предусматривают постепенное увеличение количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке. Будапешт усмотрел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Киев эти обвинения отвергает.

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Новости Украины, Венгрия, Кей Бейли Гатчисон, НАТО, США, Языковой вопрос.
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