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И. Луценко: Пока газ идет через Украину, Путин не захочет "бомбить собственные деньги"

Ирина Луценко
23:09 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко прокомментировала заявления некоторых политиков о ликвидации НАК "Нафтогаз Украины".

Транспортировка природного газа из России в Европейский Союз через Украину делает невозможным полномасштабное вооруженное наступление РФ на украинскую территорию.

Такое мнение высказала представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко на своей странице в Facebook, комментируя заявления некоторых политиков о ликвидации НАК "Нафтогаз Украины".

"Пока российский газ будет протекать транзитом через украинскую территорию, до тех пор ... Путин не посмеет бомбить украинскую территорию, ведь не захочет бомбить собственные деньги. Не будет Алеппо, не будет Сирии, не будет беженцев, не будет смертей!" - заявила Луценко.

Она напомнила, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" занимается транспортировкой российского газа на территорию Европейского Союза.

"За последние 4 года НАК "Нафтогаз" перестал быть убыточной организацией, которая при предыдущих президентах и правительствах обременяла бюджет Украины миллиардными долгами. Более того, "Нафтогаз" выиграл суд против российского "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже на сумму $4,6 млрд. И если "Газпром" не заплатит эти деньги украинскому народу, будет арестовано имущество, в том числе и часть корпоративных прав "Северного потока-2", - подчеркнула политик.

Поэтому, считает она, заявления о ликвидации украинского "Нафтогаза" - это "заявления о безопасностном и экономическом уничтожении Украины, о полномасштабной войне, о бедности".

По убеждению народного депутата, ликвидация "Нафтогаза" может привести к невозможности повышения минимальной заработной платы в Украине.

"Мы не сможем поднять минимальные зарплаты, не сможем на 37% поднять зарплаты нашим военнослужащим, нашим ребятам, которые стоят на Востоке. Мы не сможем содержать армию, которая сдерживает Путина. Не будет бесплатных лекарств, не будет экстренной медицины, не будет дополнительных средств. И поэтому заявления о ликвидации "Нафтогаза" - это старый "новый курс"! Это возвращение под влияние Российской Федерации! Это нищета, это долги, которые поставили весь украинский народ в зависимость при предыдущих правительствах", - заявила представитель Президента в ВР.

Накануне лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко объявила, что выступает за ликвидацию "НАК "Нафтогаз Украины".

В этой связи главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что ликвидация НАК не позволит Украине получить деньги с Газпрома.

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