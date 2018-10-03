США призывают Венгрию не препятствовать сотрудничеству Украины и НАТО

Посол Соединенных Штатов Америки в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в Брюсселе повторила призыв к Венгрии прекратить препятствование сотрудничества Альянса с Украиной, сообщила Украинская служба "Голоса Америки".

"Мы продолжаем призывать Венгрию не использовать двусторонние разногласия вопреки обязательствам НАТО сотрудничать с Украиной", - сказала посол.

Американские представители по-прежнему отмечали, что Будапешт не должен злоупотреблять своим положением члена Североатлантического альянса для разрешения споров с другими странами.

К.Б.Гатчисон также подчеркнула, что "для Украины, которая подвергается российской агрессии на своей территории, важно, чтобы мы помогали ей всеми возможными способами, чтобы сдержать российскую агрессию".

Кроме того посол выразила надежду, что "Венгрия отдельно урегулирует с Украиной свои разногласия по поводу закона об образовании, а тогда присоединится к нам в НАТО, чтобы помогать Украине всеми способами сохранить ее суверенную территорию и стабилизировать ее демократию".