В Тулузе открыли памятник Анне Ярославне

Подаренный украинской стороной памятник Анне Ярославне открыли во французской Тулузе. Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур, передает УНН.

"Совместно с делегацией мэрии Киева открыли еще один памятник Анне Ярославне - в Тулузе. Бронзовая скульптура киевской княжны передана в дар Тулузе от Киева в знак побратимских связей, объединяющих города с 1970 года. Теперь этот памятник украшает одно из исторических мест города - площадь Сен-Пьер", - сообщил посол в Twitter.

Спільно з делегац. мерії Києва відкрили ще один пам’ятник Анні Ярославні - в Тулузі. Бронзова скульпт. київської князівни передана в дар Тулузі від Києва на знак побрат.зв’язків, які єднають міста з 1970р. Тепер цей пам’ятник прикрашає одне з історичн.місць міста - площу Сен-П’єр pic.twitter.com/oB6CqgzMdN — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) 2 октября 2018 г.

В октябре прошлого года украинская сторона передала мэру Тулузы памятник Анне Киевской - дочери князя Ярослава Мудрого, которая была королевой Франции. Этот памятник является авторской репликой скульптуры, установленной в ноябре 2016-го в сквере Анны Киевской на Львовской площади в столице. Создал его киевский скульптор Константин Скритуцкий.