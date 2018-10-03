День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 03.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Стало известно, как денежные переводы из-за границы влияют на субсидию
Стало известно, как денежные переводы из-за границы влияют на субсидию
Новости: В НАТО говорили об агрессии РФ в Азовском море
В НАТО говорили об агрессии РФ в Азовском море
Новости: Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Новости: Ученые открыли новый объект за Плутоном
Ученые открыли новый объект за Плутоном
X

В Тулузе открыли памятник Анне Ярославне

Анна Ярославна
09:54 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Украина подарила Франции памятник королеве Анне Ярославне, который торжественно открыли в Тулузе.

Подаренный украинской стороной памятник Анне Ярославне открыли во французской Тулузе. Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур, передает УНН.

"Совместно с делегацией мэрии Киева открыли еще один памятник Анне Ярославне - в Тулузе. Бронзовая скульптура киевской княжны передана в дар Тулузе от Киева в знак побратимских связей, объединяющих города с 1970 года. Теперь этот памятник украшает одно из исторических мест города - площадь Сен-Пьер", - сообщил посол в Twitter.

В октябре прошлого года украинская сторона передала мэру Тулузы памятник Анне Киевской - дочери князя Ярослава Мудрого, которая была королевой Франции. Этот памятник является авторской репликой скульптуры, установленной в ноябре 2016-го в сквере Анны Киевской на Львовской площади в столице. Создал его киевский скульптор Константин Скритуцкий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Анна Ярославна, Королева, Тулуза, Украина, Франция.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

НАБУ возбудило дело на заместителя главы внешней разведки Украина и Албания усиливают двусторонние отношения Фейгин: Сущенко впервые за два года увидит сына

Последние новости

Промоутер: Джошуа следующий бой проведет с Уайтом Венгрия обещает зеркально ответить на высылку консула из Украины Джонни Депп рассказал, как относился к своей бывшей супруге Эмбер Херд
Сегодня читают
01 В Одесской области у моря произошел километровый оползень
02 Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
03 Лион - Шахтер: слова Фонсеки после невероятного матча Лиги чемпионов
04 Как Реал сенсационно проиграл ЦСКА (Видео)
05 Супрун отреагировала на решение комитета Рады ее уволить
Новости сегодня
21:40 Путин подписью утвердил скандальную пенсионную реформу
21:30 Трамп отрицает мошенничество его семьи с налогами
21:24 "Похожие, но не похожи": нереально крутой фотопроект о близнецах (Фото)
21:24 Диетологи рассказали, можно ли набрать вес от запаха пищи
21:18 В ВСУ опровергают ложь российского агитпропа об оружии из США
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Новости: Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Новости: В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
Новости: Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь