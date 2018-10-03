Президент одобрил повышение штрафов за вырубку леса

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторыее законодательныее акты Украины о сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов", сообщается на официальном сайте главы государства в среду.

Законом в несколько раз повышаются штрафы за незаконную рубку и уничтожение лесных культур и молодняка.

Соответствующие изменения вносятся, в частности в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и закон "Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов".

Правительству поручено разработать комплексную программу восстановления лесного фонда Украины и определить первоочередные объемы работ по возобновлению лесов и лесоразведению, охране лесов от пожаров, защите от вредителей и болезней, другим лесохозяйственным мерам.

"Внедрение норм закона позволит сохранить экологическую безопасность Украины и создаст действенный механизм предотвращения совершения преступлений, связанных с незаконной порубкой", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 3 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №5495, которым, в частности, ограничила внутреннее потребление необработанного лесоматериала 25 млн куб. м в год и временно запретила экспорт дров (соответствующие правки были внесены ко второму чтению).

Помимо этого, существенно усилена административная и уголовная ответственность за незаконную вырубку леса и его дальнейший экспорт вне таможенного контроля (контрабанду).

В частности, штраф на незаконную порубку и перевозку, хранение незаконно вырубленных деревьев повышен до 15-30 необлагаемых минимумов доходов граждан (необлагаемый минимум – 17 грн), а для должностных лиц – до 75-150 необлагаемых минимумов (ранее 5-10 и 7-12 необлагаемых соответственно). В случае повторного правонарушения в течение года размер штрафа составляет для граждан 30-60 необлагаемых минимумов, для должностных лиц – от 300 до 600.

Перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или сокрытие от таможенного контроля необработанного лесоматериала или пиломатериалов ценных или редких пород карается лишением свободы сроком на 3-5 лет. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием его служебного положения карается лишением свободы на 5-10 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества. Если эти действия совершены организованной группой лиц или в особо крупных размерах, предусмотрено лишение свободы на 10-12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью в течение трех лет и с конфискацией имущества.

В конце июля президент Украины Петр Порошенко наложил вето на принятый Верховной Радой закон и возвратил его в парламент со своими предложениями. "Президент Украины полностью поддерживает усиление уголовной ответственности за контрабанду леса. Но не поддерживает лоббистские схемы, которые попали в закон между первым и вторым чтением, в частности нормы, противоречащие Соглашению Украины и ЕС о зоне свободной торговли", - отметили в пресс-службе АП.

6 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №5495 с поправками президента Украины. Законопроект с поправками президента, исключающими пункт о запрете экспорта топливной древесины, поддержали 246 народных депутатов.

В то же время, по мнению главы профильного комитета ВР Виктора Галасюка, парламент должен вернуться к этому вопросу и найти возможности сохранения запрета экспорта дров, под видом которых из Украины вывозится лес-кругляк.