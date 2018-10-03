Павлу Грибу передали лекарства

Заключенному в России украинцу Павлу Грибу разрешили передать лекарства. Об этом сообщил его отец Игорь Гриб, информирует "Громадське радіо".

"Врач разрешил передать лекарства. Это единственный месяц, когда мы наконец Павлу смогли передать лекарства, которые он сейчас принимает. Этот месяц он принимает лекарства. Единственный позитив в этой истории", – отметил отец заключенного. Ранее Госфинмониторинг РФ заблокировал перевод средств на счет арестованного Павла Гриба, из-за чего парень не может купить продукты и лекарства.

Павел Гриб пропал 24 августа 2017 года в Беларуси, куда он поехал на встречу с девушкой, с которой общался в соцсетях. В сентябре стало известно, что Павел Гриб находится в следственном изоляторе города Краснодар (РФ), его обвиняют в терроризме. Тогда же его адвокат заявил, что Павла похитили сотрудники ФСБ. Адвокат П. Гриба сообщила, что Европейский суд по правам человека требует от России доступа украинских врачей к парню, чтобы оценить состояние его здоровья. По сообщению родителей, 19-летний Павел Гриб из-за инвалидности должен постоянно принимать поддерживающие препараты.