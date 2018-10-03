Климкин предлагает дискуссию по двойному гражданству

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что в Украине назрела необходимость дискуссии по вопросу двойного гражданства. Об этом он заявил в своей статье, сообщает "Европейская правда".

"Все мы прекрасно понимаем, что в Украине десятки или сотни тысяч людей имеют паспорта соседних стран. И это не только этнические венгры. Думаю, следует провести дискуссию об отношении государства к этой многочисленной группе соотечественников", - подчеркивает он. П. Климкин считает, что можно найти решение, которое не навредит людям с двойным гражданством, а, наоборот, освободит их от необходимости скрывать его. "Дискуссию не для того, чтобы ухудшить их положение или заклеймить их как предателей, а для того, чтобы разумно решить правовую и не только коллизию", - говорит министр. Он подчеркивает, что в условиях агрессии России против Украины проблема двойного украинско-российского гражданства должна рассматриваться отдельно.

"Я лично считаю его принципиально неприемлемым. Собственно говоря, само решение о едином гражданстве в Украине было когда-то принято, прежде всего, как предохранитель против возможного влияния России на только что провозглашенную независимую Украину. Сегодня же, когда Москва ведет против нас вооруженную агрессию, такая мотивация нивелируется: если Украина и захочет рассмотреть возможность ограниченного применения двойного гражданства, то это в принципе не должно касаться России", - подчеркнул П. Климкин