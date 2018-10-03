Президент подал в Раду законопроект о продлении особого порядка на Донбассе

Особый порядок местного самоуправления в отдельный районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) будет введен со дня вступления в силу соответствующего закона на срок до 31 декабря 2019 года.

Это предусматривает президентский законопроект (№9153) о внесении изменений в ст.1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Президент Украины Петр Порошенко внес его в парламент 3 октября и определил как неотложный.

В ст.1 закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО предлагается установить, что, согласно этому документу, временно, со дня вступления его в силу на период до 31 декабря 2019 года вводится особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО.

Районы, города, поселки и села, где будет введен такой порядок, определит Верховная Рада.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО может вступить в силу при выполнении ряда условий, в частности, если будут выведены все незаконные вооруженные формирования, их военная техника, а также боевики и наемники с территории Украины.

Как сообщалось, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

6 октября 2017 года Верховная Рада продлила на год срок действия данного закона, который должен был утратить силу 18 октября 2017 года.