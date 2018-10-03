Молдова благодарит Украину за пограничное сотрудничество

Молдова заинтересована в расширении совместного контроля молдавско-украинской границы, сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Уляновски.

"Хочу поблагодарить наших украинских друзей за тесное сотрудничество с целью повышения безопасности на центральном приднестровском участке молдавско-украинской границы, в частности, путем совместного контроля в ПП Кучурган-Первомайск", - сказал Т. Уляновски на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в среду в Киеве.

"Республика Молдова заинтересована в расширении такого контроля и в других ПП на границе, открытии движения пассажирского автомобильного транспорта Унгвар-Бронница и строительстве нового моста через Днестр вблизи Косолуцка и Ямполя", - добавил он. По словам Т. Уляновски, это позволит решить множество проблем для граждан обеих стран.