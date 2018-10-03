Супрун отреагировала на решение комитета Рады ее уволить

Решение Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения рекомендовать парламенту обратиться к правительству относительно соответствия занимаемым должностям в.и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и заместителя министра Александра Линчевского является "характерным ответом старой системы, которая более всего стремится сохранить статус-кво". Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

"Воспринимаем вчерашнее постановление комитета по вопросам здравоохранения об обращении к Кабинету министров Украины с требованием освободить команду агентов изменений Минздрава Украины - как характерный ответ старой системы, которая более всего стремится сохранить статус-кво", - отметила она. "Очень хорошо, что регулярно получаем такой фидбэк. Это помогает понимать, что мы действуем правильно и выполняем общественный запрос на настоящие изменения", - добавила Супрун.

Также Супрун поблагодарила "за поддержку всех, кто помогает Украине перейти от устаревшей советской модели к современной мировой в системе здравоохранения".

В то же время в.и.о. министра подчеркнула, что за 2 года работы ее команды в министерстве удалось, в частности, "дать пациентам выбор лечиться у того врача, которому они доверяют", а также обращаться "бесплатно и без ограничений за любой услугой, гарантированной государством".

"Уже почти 19 миллионов граждан выбрали своих врачей. Эта цифра ежедневно растет", - написала Супрун. По ее словам, началось финансирование необходимых пациентам медуслуг через Национальную службу здоровья Украины вместо простого содержания медицинских учреждений. "161 медучреждение уже получило более 800 млн грн от Нацслужбы здоровья за последние 3 месяца. Это происходит без посредников и по прозрачным справедливым процедурам. Тысячи врачей уже получили существенно повышенные зарплаты. Дальше больше", - отметила она.

"Лекарство от самых распространенных и опасных для украинцев хронических болезней можно получить бесплатно или с существенной скидкой по программе "Доступные лекарства" - в каждой 3-й аптеке страны. 6,6 млн граждан уже пользуются этой программой", - добавила Супрун.

Вместе с тем, Супрун сообщила, что впервые за 7 лет в Украине есть все вакцины для плановых прививок, а также в Украине развивается система региональных кардиоцентров, оснащенных современным ангиографическим оборудованием.

"Впервые за всю историю независимой Украины каждый украинец с острым инфарктом миокарда в критической ситуации может получить стент бесплатно", - сказала она.

Вместе с тем, в.и.о. министра сообщила, что сегодня, 3 октября, на заседании правительства будет принято распоряжение о перераспределении средств (чуть более 100 млн грн), "которые нам удалось найти, для того чтобы отправить на лечение за границу граждан, состоящих на учете этой программы". "За последние два года по этой программе пролечили больше украинцев, чем за все предыдущие годы вместе", - подчеркнула она.

Как сообщалось, 2 октября Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту обратиться к правительству относительно соответствия занимаемым должностям в.и.о. министра Ульяны Супрун и заместителя министра Александра Линчевского.

Народный депутат Украины Игорь Шурма отметил, что "комитет проголосовал за рассмотрение в сессионном зале постановлений об обращении к Кабинету Министров Украины - рассмотреть вопрос соответствия занимаемым должностям Супрун и Линчевского". По словам депутата, все члены комитета, которые присутствовали на заседании, поддержали это решение. Шурма добавил, что на заседании присутствовали 9 из 15 народных депутатов, которые входят в состав комитета. Как известно, данный комитет уже неоднократно принимал решение о необходимости рассмотрения вопроса о соответствии Супрун занимаемой должности.