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Восточное партнерство: в Люксембурге пройдет министерское заседание

Павел Климкин
14:23 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Министерское заседание "Восточного партнерства" пройдет в Люксембурге 15 октября.

Министерское заседание "Восточного партнерства" с участием министров иностранных дел 28 стран-членов Европейского Союза, а также Украины, Молдовы, Грузии, Азербайджана, Беларуси и Армении состоится в Люксембурге 15 октября.

Как передает корреспондент, об этом на совместной пресс-конференции в Киеве сообщили министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр иностранных дел Молдовы Тудор Уляновски.

По словам Климкина, Украина, Молдова и Грузия продолжат развивать уникальный трехсторонний формат взаимодействия с Евросоюзом. "У нас есть безвиз, есть соглашение об ассоциации, но необходимо идти дальше по пути европейской интеграции", - сказал он.

"Буквально через несколько дней состоится встреча министров иностранных дел в рамках "Восточного партнерства", и там мы будем исходить из общей позиции, которую мы в том числе сегодня проговорили", - отметил Климкин.

По словам министра, европейское направление является фундаментальной основой сотрудничества. "Мы будем очень много делать, начиная от общего видения, совместных проектов и заканчивая тем, что нам делать в контексте борьбы с российской пропагандой, с российскими фейками и с российской агрессией в гибридной сфере", - подчеркнул Климкин.

В свою очередь Уляновски заявил, что Молдова и Украина вместе работают над общими европейскими перспективами. "И в том числе надеемся, что скоро, 15 октября, в Люксембурге об этом также будет диалог на эту тему", - добавил Уляновски.

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Новости Украины, Азербайджан, Армения, Беларусь, Восточное Партнерство, Грузия, ЕС, Люксембург, Молдова, Павел Климкин, Украина.
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