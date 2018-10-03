Геращенко: Россия украла у Украины 30 тысяч вагонов

Тема возвращения Киеву украденных на оккупированных территориях Донбасса вагонов ПАО "Укрзализныця" остается одной из ключевых во время переговоров в экономической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом заявила первый заместитель Председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко во время выступления с трибуны парламента.

"Российская агрессия привела, по существу, к краже у "Укрзализныци" и у Украины более 30 тысяч вагонов, которые остались на оккупированной территории Донецка и Луганска. И тема этой кражи является одной из ключевых во время ТКГ, в том числе экономической группы в Минске. Более того, мы требуем от Российской Федерации и полностью контролируемых ею боевиков отдать Украине эти вагоны, в частности и 85 вагонов, закупленных до 2014 года, - новеньких, прекрасных вагонов - за кредит ЕБРР, который еще Украина должна платить", - сказала Геращенко.

В то же время она настаивает на том, чтобы украинские правоохранительные органы возбудили уголовные дела в связи с этой ситуацией.

"Очевидно, что мы обращаемся параллельно и к правоохранительным органам Украины, что должны быть возбуждены и уголовные дела по этим кражам. На российских и сепарских сайтах есть информация, заявления, анонсы, дескать, покупайте украденные у Украины вагоны. Они еще этим ворованным имуществом, как мародеры, торгуют", - добавила первый вице-спикер.