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Кабмин сообщил, как считать трудовой стаж предпринимателям

Кабмин
15:03 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Кабинет министров установил механизм исчисления трудового стажа физических лиц-предпринимателей для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или записей в ней.

Трудовой стаж предпринимателям за 1998-2003 годы будут засчитывать на основании справки о регистрации субъекта предпринимательской деятельности - постановление Кабмина.

Трудовой стаж предпринимателям для назначения пенсий за период с 1998 по 2003 годы будут засчитывать на основании справки о регистрации субъекта предпринимательской деятельности.

Соответствующее постановление "О внесении изменения в пункт 4 Порядка подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней" было принято на заседании правительства в среду, передает пресс-служба Кабинета министров.

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Согласно указанному постановлению, трудовой стаж предпринимателям за период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2017 года будет засчитываться при условии уплаты страховых взносов (единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование) независимо от суммы уплаченных средств.

Как сообщалось, закон об общем пенсионном обеспечении Верховная Рада приняла 3 октября, он вступил в силу 11 октября 2017 года. Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины рассчитывается по новой формуле и зависит от страхового стажа, а также размера заработной платы во время трудового периода жизни.

В начале марта Министерство социальной политики в рамках пенсионной реформы заявило о намерениях внедрить законодательные изменения для того, чтобы при начислении пенсии роль стажа была весомее, чем роль заработной платы, тем самым повысив сумму пенсионных выплат для людей с большим трудовым стажем и небольшой зарплатой.

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Новости Украины, Кабинет Министров Украины, Кабмин, Предприниматели, Трудовой стаж, Украина.
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