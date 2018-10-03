Мингарелли об общей цели Украины и Евросоюза

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли подчеркивает, что главная цель всех усилий общества и власти должна заключаться в приближении Украины к Евросоюзу.

Как передает корреспондент, об этом Мингарелли сказал на заседании Первого форума сетей Европейского Союза в Украине.

"Мы имеем общую цель - подтолкнуть эту фантастическую страну в направлении Европейского Союза так быстро, как это только возможно", - заявил Мингарелли.

"Мы вместе будем сотрудничать в первую очередь для того, чтобы объяснить украинским гражданам смысл и значение присутствия ЕС в Украине, то есть поделиться с украинскими гражданами и украинскими властями нашим опытом, когда речь идет о построении открытого и демократического общества, основанного на социально ориентированной рыночной экономике", - сказал посол.

По словам Мингарелли, необходимо объяснить всем в Украине, что это задача не из легких. Как сказал посол, все должны сотрудничать для объяснения важности имплементации Соглашения с ЕС об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

При этом он заявил, что без гражданского общества, экспертов и настроенности власти на внедрение необходимых реформ нет шанса достичь главной цели, которая заключается в том, чтобы приблизить Украину к Евросоюзу. "И я надеюсь - приобщить к ЕС", - заявил Мингарелли.