День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 03.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Стало известно, как денежные переводы из-за границы влияют на субсидию
Стало известно, как денежные переводы из-за границы влияют на субсидию
Новости: В НАТО говорили об агрессии РФ в Азовском море
В НАТО говорили об агрессии РФ в Азовском море
Новости: Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Новости: Ученые открыли новый объект за Плутоном
Ученые открыли новый объект за Плутоном
X

Мингарелли об общей цели Украины и Евросоюза

Флаг ЕС
16:48 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Хьюг Мингарелли подчеркивает, что главная цель всех усилий общества и власти должна заключаться в приближении Украины к Евросоюзу.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли подчеркивает, что главная цель всех усилий общества и власти должна заключаться в приближении Украины к Евросоюзу.

Как передает корреспондент, об этом Мингарелли сказал на заседании Первого форума сетей Европейского Союза в Украине.

"Мы имеем общую цель - подтолкнуть эту фантастическую страну в направлении Европейского Союза так быстро, как это только возможно", - заявил Мингарелли.

"Мы вместе будем сотрудничать в первую очередь для того, чтобы объяснить украинским гражданам смысл и значение присутствия ЕС в Украине, то есть поделиться с украинскими гражданами и украинскими властями нашим опытом, когда речь идет о построении открытого и демократического общества, основанного на социально ориентированной рыночной экономике", - сказал посол.

По словам Мингарелли, необходимо объяснить всем в Украине, что это задача не из легких. Как сказал посол, все должны сотрудничать для объяснения важности имплементации Соглашения с ЕС об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

При этом он заявил, что без гражданского общества, экспертов и настроенности власти на внедрение необходимых реформ нет шанса достичь главной цели, которая заключается в том, чтобы приблизить Украину к Евросоюзу. "И я надеюсь - приобщить к ЕС", - заявил Мингарелли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ЕС, Украина, Хьюг Мингарелли.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

НАБУ возбудило дело на заместителя главы внешней разведки Украина и Албания усиливают двусторонние отношения Фейгин: Сущенко впервые за два года увидит сына

Последние новости

Венгрия обещает зеркально ответить на высылку консула из Украины Джонни Депп рассказал, как относился к своей бывшей супруге Эмбер Херд Экстремальные снимки, которые вас взбудоражат (Фото)
Сегодня читают
01 В Одесской области у моря произошел километровый оползень
02 Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
03 Лион - Шахтер: слова Фонсеки после невероятного матча Лиги чемпионов
04 Как Реал сенсационно проиграл ЦСКА (Видео)
05 Супрун отреагировала на решение комитета Рады ее уволить
Новости сегодня
21:30 Трамп отрицает мошенничество его семьи с налогами
21:24 "Похожие, но не похожи": нереально крутой фотопроект о близнецах (Фото)
21:24 Диетологи рассказали, можно ли набрать вес от запаха пищи
21:18 В ВСУ опровергают ложь российского агитпропа об оружии из США
21:11 Тоттенхэм - Барселона: составы команд
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Новости: Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Новости: В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
Новости: Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь