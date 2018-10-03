Украина и Албания усиливают двусторонние отношения

В ходе встречи замминистра иностранных дел Украины Василия Боднаря с послом Албании в Польше и Украине (по совместительству) Шпресой Куретой стороны обсудили развитие двусторонних отношений и выразили готовность к взаимодействию на всех международных платформах, в т.ч. в рамках ООН и ОБСЕ.

"В ходе встречи стороны высоко оценили позитивное развитие двусторонних отношений, обменялись мнениями по ряду важных вопросов украинско-албанских отношений и выразили готовность к продолжению плодотворного взаимодействия между Украиной и Албанией на европейском и евроатлантическом направлениях, а также на всех международных платформах, в т.ч. в рамках ООН и ОБСЕ", - сообщает пресс-служба МИД Украины в среду

Албанская сторона подтвердила неизменность курса на полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники также обсудили конкретные шаги по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и туристической сферах, в том числе такие мероприятия, как политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Украины и Албании, начало деятельности двусторонней экономической комиссии и переговоров по зоне свободной торговли.