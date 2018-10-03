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Украина и Албания усиливают двусторонние отношения

Флаг Албании
17:04 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Киев и Тирана договорились продолжать взаимную поддержку на всех международных платформах.

В ходе встречи замминистра иностранных дел Украины Василия Боднаря с послом Албании в Польше и Украине (по совместительству) Шпресой Куретой стороны обсудили развитие двусторонних отношений и выразили готовность к взаимодействию на всех международных платформах, в т.ч. в рамках ООН и ОБСЕ.

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"В ходе встречи стороны высоко оценили позитивное развитие двусторонних отношений, обменялись мнениями по ряду важных вопросов украинско-албанских отношений и выразили готовность к продолжению плодотворного взаимодействия между Украиной и Албанией на европейском и евроатлантическом направлениях, а также на всех международных платформах, в т.ч. в рамках ООН и ОБСЕ", - сообщает пресс-служба МИД Украины в среду

Албанская сторона подтвердила неизменность курса на полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники также обсудили конкретные шаги по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и туристической сферах, в том числе такие мероприятия, как политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Украины и Албании, начало деятельности двусторонней экономической комиссии и переговоров по зоне свободной торговли.

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Новости Украины, Албания, Василий Бондарь, МИД Украины, ОБСЕ, Польша, Украина.
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