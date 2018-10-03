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Дела НАБУ и САП против Ляшко и Мосийчука не рассмотрят в Раде

Олег Ляшко в Раде
17:17 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Юрий Луценко заявил, что инициированные НАБУ и САП представления на снятие неприкосновенности с Ляшко и Мосийчука неполные и не могут быть переданы в Раду.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что инициированные Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов из Радикальной партии Олега Ляшко и Игоря Мосийчука являются неполными и не могут быть переданы на рассмотрение в Верховную Раду.

"Еще раз могу подтвердить, что у меня было представление на народного депутата Ляшко, инициированное НАБУ и САП, а также на народного депутата Мосийчука, инициированное НАБУ и САП. По обоим этим представления юридический анализ Генеральной прокуратуры показал на неполноту, недоказательность, и поэтому я не могу подать соответствующие документы на рассмотрение сессии (Верховной Рады - ред)", - сказал Ю.Луценко журналистам после заседания парламентского комитета по вопросам регламента в среду в Киеве.

Он отметил, что на данный момент список представлений Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с народных депутатов исчерпан.

Как сообщалось, 15 сентября 2018 года директор НАБУ Артем Сытник заявил, что его ведомство не подготовило представление на снятие депутатской неприкосновенности с лидера Радикальной партии Олега Ляшко, и не направляло его в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

"Генпрокурор (генеральный прокурор Украины Юрий Луценко - ред) критиковал то, что НАБУ подготовило представление на народного депутата Ляшко. Это не соответствует действительности, это неправдивая информация", - сказал А.Сытник в эфире "24 канала".

По его словам, Нацбюро расследует сотни дел, но не каждое расследование заканчивается подозрением.

"У нас есть расследование, которое касается народного депутата Ляшко, и мое персональное мнение – оно не готово к тому, чтобы готовить представление и идти в Верховную Раду (относительно дачи согласия на снятие депутатской неприкосновенности с парламентария – ред). И это представление официальным путем в САП не направлялось", - сказал директор НАБУ.

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Новости Украины, Генпрокуратура, ГПУ, Игорь Мосийчук, НАБУ, Олег Ляшко, Юрий Луценко.
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