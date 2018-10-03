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Директор НАБУ Сытник отрицает конфликт с главой САП Холодницким

Артем Сытник
17:29 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Артем Сытник очередной раз подчеркивает, что у него нет личного конфликта с Холодницким.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник еще раз уверяет, что у него нет личного конфликта с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.

Как передает корреспондент, об этом Сытник заявил на заседании парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, где отчитывается о работе возглавляемого им ведомства в первом полугодии 2018 года.

"Я напомню, с чего все началось: в ГПУ было открыто производство относительно возможных незаконных действий антикоррупционного прокурора. В рамках закона были проведены негласные следственные действия, были получены материалы, подтверждающие противоправные действия. Поэтому мне непонятно, почему никто не говорит о личном конфликте с генпрокурором, который также подписывал подозрение и направлял дело в квалификационную комиссию прокуроров", - сказал он.

"Я могу сказать, что личный конфликт Сытника с кем-то - это второй по популярности способ защиты после "политического преследования". Так может сказать каждый, кому объявлялось подозрение и против кого есть расследование НАБУ", - добавил Сытник.

Как сообщалось, 19 сентября сотрудники Управления государственной охраны (УГО) обнаружили кабель для прослушивания, который прокладывали из здания больницы "Охматдет" к Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Холодницкий намекнул, что за этим может стоять НАБУ.

В свою очередь, представители НАБУ заявили, что не устанавливали средства прослушивания в САП, и их сотрудников за это никто не задерживал.

Впоследствии в САП заявили о конфликте возле своего офиса с сотрудниками НАБУ после обнаруженной во дворе новой "прослушки". По информации САП, во внутреннем дворе прокуратуры были выявлены незаконно установленные средства негласного снятия информации работниками НАБУ, после чего автомобиль был заблокирован работниками Национальной полиции и УГО для проведения неотложных следственных и процессуальных действий.

В тот же день Холодницкий заявил, что Сытник использует подконтрольное ему ведомство для мести и удовлетворения своих комплексов.

23 сентября Сытник заявил об отсутствии конфликта с Холодницким и выразил надежду на продолжение сотрудничества между антикоррупционными ведомствами.

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Новости Украины, SAP, Артем Сытник, НАБУ, Назар Холодницкий.
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