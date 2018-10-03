Луценко анонсировал предметные обвинения Добкину

Народному депутату из фракции "Оппозиционный блок" Михаилу Добкину к началу следующей недели вручат обвинительный акт и передадут уголовное производство в суд, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Михаил Добкин… Наконец-то ознакомился и он, и те, кто проходят с ним по делу. В пятницу или в понедельник-вторник следующие им… будут предъявлены обвинительные акты, и дело идет в суд", - сказал Ю.Луценко на заседании комитета Верховной Рады по вопросам регламента в среду в Киеве.

Как сообщалось, 10 июля 2018 года пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила о завершении досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-городского головы Харькова, народного депутата Украины (фракция "Оппозиционный блок") Михаила Добкина в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины, его бывшего заместителя - директора Департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского горсовета и бывшего начальника управления градостроительства и архитектуры - главного архитектора г.Харькова - ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27, ч.4 ст. 90 Уголовного кодекса Украины, бывшего начальника управления земельных отношений Харьковского городского совета - ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины, представителей обслуживающего кооператива и потребительского общества - ч.4 ст.190, ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины".

В ходе досудебного расследования установлено, что бывший Харьковский городской голова, его заместитель - директор Департамента градостроительства горсовета, главный архитектор города Харькова, начальник управления земельных отношений Харьковского городского совета, "злоупотребляя своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц, действуя в интересах учредителей обслуживающего кооператива и потребительского общества, способствовали в пособничестве последним в незаконном завладении мошенническим путем земельными участками на территории г.Харьков", отмечает Л. Сарган.

Таким образом, представители обслуживающего кооператива и потребительского общества при пособничестве вышеупомянутых должностных лиц Харьковского городского совета, завладели земельными участками на территории г.Харькова общей площадью более 74 га, чем нанесли ущерб территориальной общине г.Харькова на общую сумму более 230 млн грн, что больше чем в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Как сообщалось, 14 июля 2017 года Генеральная прокуратура Украины вручила экс-городскому голове Харькова, а ныне народному депутату М.Добкину подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

5 июля 2018 года Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил об изменении ранее сообщенного подозрения в совершении преступления народному депутату Украины (фракция "Оппозиционный блок") Михаилу Добкину.