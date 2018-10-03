День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 03.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Стало известно, как денежные переводы из-за границы влияют на субсидию
Стало известно, как денежные переводы из-за границы влияют на субсидию
Новости: В НАТО говорили об агрессии РФ в Азовском море
В НАТО говорили об агрессии РФ в Азовском море
Новости: Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Новости: Ученые открыли новый объект за Плутоном
Ученые открыли новый объект за Плутоном
X

Луценко анонсировал предметные обвинения Добкину

Михаил Добкин
18:34 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Дело нардепа экс-мера Харкьвоа Михаила Добкина будет передано в суд уже на этой или следующей неделе.

Народному депутату из фракции "Оппозиционный блок" Михаилу Добкину к началу следующей недели вручат обвинительный акт и передадут уголовное производство в суд, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Михаил Добкин… Наконец-то ознакомился и он, и те, кто проходят с ним по делу. В пятницу или в понедельник-вторник следующие им… будут предъявлены обвинительные акты, и дело идет в суд", - сказал Ю.Луценко на заседании комитета Верховной Рады по вопросам регламента в среду в Киеве.

Как сообщалось, 10 июля 2018 года пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила о завершении досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-городского головы Харькова, народного депутата Украины (фракция "Оппозиционный блок") Михаила Добкина в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины, его бывшего заместителя - директора Департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского горсовета и бывшего начальника управления градостроительства и архитектуры - главного архитектора г.Харькова - ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27, ч.4 ст. 90 Уголовного кодекса Украины, бывшего начальника управления земельных отношений Харьковского городского совета - ч.2 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины, представителей обслуживающего кооператива и потребительского общества - ч.4 ст.190, ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины".

В ходе досудебного расследования установлено, что бывший Харьковский городской голова, его заместитель - директор Департамента градостроительства горсовета, главный архитектор города Харькова, начальник управления земельных отношений Харьковского городского совета, "злоупотребляя своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц, действуя в интересах учредителей обслуживающего кооператива и потребительского общества, способствовали в пособничестве последним в незаконном завладении мошенническим путем земельными участками на территории г.Харьков", отмечает Л. Сарган.

Таким образом, представители обслуживающего кооператива и потребительского общества при пособничестве вышеупомянутых должностных лиц Харьковского городского совета, завладели земельными участками на территории г.Харькова общей площадью более 74 га, чем нанесли ущерб территориальной общине г.Харькова на общую сумму более 230 млн грн, что больше чем в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Как сообщалось, 14 июля 2017 года Генеральная прокуратура Украины вручила экс-городскому голове Харькова, а ныне народному депутату М.Добкину подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

5 июля 2018 года Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил об изменении ранее сообщенного подозрения в совершении преступления народному депутату Украины (фракция "Оппозиционный блок") Михаилу Добкину.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Генпрокуратура, ГПУ, Дело Добкина, Михаил Добкин, Юрий Луценко.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Украина и Албания усиливают двусторонние отношения Фейгин: Сущенко впервые за два года увидит сына Мингарелли об общей цели Украины и Евросоюза

Последние новости

Джонни Депп рассказал, как относился к своей бывшей супруге Эмбер Херд Экстремальные снимки, которые вас взбудоражат (Фото) Легенде бокса пришлось встать на стул для фото с Кличко
Сегодня читают
01 В Одесской области у моря произошел километровый оползень
02 Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
03 Лион - Шахтер: слова Фонсеки после невероятного матча Лиги чемпионов
04 Как Реал сенсационно проиграл ЦСКА (Видео)
05 Супрун отреагировала на решение комитета Рады ее уволить
Новости сегодня
21:24 "Похожие, но не похожи": нереально крутой фотопроект о близнецах (Фото)
21:24 Диетологи рассказали, можно ли набрать вес от запаха пищи
21:18 В ВСУ опровергают ложь российского агитпропа об оружии из США
21:11 Тоттенхэм - Барселона: составы команд
21:02 Книги Франкфуртской книжной ярмарки, которые представит Украина
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Новости: Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Новости: В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
Новости: Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь