Глава СБУ провел встречу с министром безопасности Великобритании

Глава СБУ Василий Грицак в ходе встречи с министром по вопросам безопасности Великобритании Беном Уоллесом проинформировал британского партнера о направлениях и характер российской гибридной агрессии против Украины.

"Господин Грицак ознакомил господина Уоллеса с развернутой спецслужбами РФ широкомасштабной операцией по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине накануне выборов, а также попытками дискредитации нашего государства перед международным сообществом. По результатам переговоров стороны договорились об углублении двустороннего сотрудничества в сфере противодействия разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб и киберугрозами", - сообщает в среду пресс-центр СБ Украины.

В.Грицак и Б.Уоллес также приняли участие в церемонии открытия второго модуля учебных курсов по проведению допроса с соблюдением основных прав человека, проведенного при поддержке британской стороны. Цель мероприятия: познакомить сотрудников СБУ с лучшим опытом и методикой британских правоохранительных органов в сфере проведения опроса очевидцев и допроса свидетелей в рамках расследования преступлений.

"Во время открытия председатель СБУ отметил, что присутствие Бена Уоллеса является свидетельством сотрудничества между спецслужбами двух стран. Василий Грицак также отметил, что, несмотря на гибридную агрессию, Украина остается правовым государством и неуклонно придерживается основополагающих прав и свобод человека", - говорится в сообщении.