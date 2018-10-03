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У РФ нет сил провести десантную операцию в Азовском море

Корабли РФ
20:02 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Капитан 1-го ранга Дмитрий Коваленко рассказал о перспективах высадки российского десанта в Приазовье.

У России нет достаточных сил, чтобы высадить десант в Приазовье. Препятствием являются как физико-географические особенности Азовского моря, так и силы, сконцентрированные Украиной на побережье.

Об этом сообщил командир похода ВМС из Одессы в Азовское море, капитан 1-го ранга Дмитрий Коваленко.

"Я вам скажу как командир десантного корабля в прошлом... Я сомневаюсь, что у россиян сейчас есть достаточные силы в Азовском море, чтобы провести десантную операцию", - ответил Коваленко на вопрос, насколько серьезными являются угрозы высадки российского десанта в Приазовье.

Он объяснил, что такая оценка ситуации базируется на том, что физико-географические условия Азовского моря являются сложными для десантных операций, и выразил убеждение, что Украина сконцентрировала в регионе достаточные силы для сдерживания возможных агрессивных действий России.

"Если будут большими кораблями высаживать - попадут в зону досягаемости артиллерии. А десантный корабль во время высадки - это мишень... Наряд артиллерии здесь мощный. Калибры у нас серьезные... Я полгода отвечал именно за противодесантную оборону в этом регионе. Поверьте, силы есть, резервы есть", - подчеркнул Коваленко.

В конце сентября спасательно-поисковый корабль Военно-морских сил Украины "Донбасс" и морской буксир "Корец" совершили поход из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. Операция под командованием Генерального штаба Вооруженных сил Украины на выполнение решения Президента Украины, была проведена для усиления присутствия в Азовском море и обеспечения свободы судоходства в его акватории. Корабли станут основой новой базы ВМС в Азовском море, которая должна быть создана до конца 2018 года.

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Новости Украины, Азовское море, ВМС, Приазовье, РФ, Силы РФ, Украина.
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