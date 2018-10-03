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Венгрия обещает зеркально ответить на высылку консула из Украины

Петер Сийярто
20:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Глава МИД Венгрии обещает дать симметричный ответ в случае выдворения венгерского консула из Украины.

В случае выдворения венгерского консула из Украины Венгрия поступит аналогично с украинским консулом, заявил глава МИД этой страны Петер Сийярто.

"Консул Венгрии в Берегово (Закарпатская область) ничего плохого не сделал, это не является нарушением ни венгерского законодательства, ни украинского, ни международного законодательства", - сказал П.Сийярто на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в среду.

В сентябре в украинских СМИ появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории венгерского консульства в Берегово. Параллельно была распространена видеозапись с принятием присяги людьми, получившими венгерские паспорта, где якобы сотрудники посольства призывали получивших гражданство скрывать этот факт от госструктур Украины.

Глава МИД Украины Павел Климкин пообещал направить 4 октября ноту Венгрии с требованием к венгерскому консулу в городе Берегово (Закарпатская область) покинуть страну.

"У меня нет причины отзывать консула из Берегово. Если министерство Украины примет решение, или кто-то в Киеве примет решение о том, что нашего консула нужно выдворить, тогда я сразу же безотлагательно выдворю из Венгрии и консула Украины, сразу", - подчеркнул П.Сийярто.

Между тем 27 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по факту получения украинскими гражданами паспортов Венгрии, а получение двойного гражданства влечет лишение гражданства Украины. Данное уголовное производство расследуется по статье о государственной измене.

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Новости Украины, Венгрия, МИД РФ, Петер Сийярто, РФ, Сергей Лавров, Украина.
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