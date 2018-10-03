День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 03.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Стало известно, как денежные переводы из-за границы влияют на субсидию
Стало известно, как денежные переводы из-за границы влияют на субсидию
Новости: В НАТО говорили об агрессии РФ в Азовском море
В НАТО говорили об агрессии РФ в Азовском море
Новости: Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Тоттенхэм - Барселона: онлайн-трансляция матча
Новости: Ученые открыли новый объект за Плутоном
Ученые открыли новый объект за Плутоном
X

Кравчук о своем отсутствии в "Минске": Я уже перезрел

Леонид Кравчук
20:57 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свое отсутствие в Минских переговорах.

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук считает, что без участия Соединенных Штатов Америки переговоры относительно Донбасса не будут иметь успеха.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".

"Я считаю, что формат без участия США, других стран широкой коалиции, скажем, "Большой семерки" или еще шире, где можно повлиять на Россию не только узким кругом участников мирового глобального процесса, а широким кругом (будет неэффективным – ред.). Несмотря на сложности общения с Кремлем, очень большие трудности преодолеть амбиции президента России Владимира Путина, но мы должны вносить такие предложения, от которых трудно отказаться", - сказал он.

Кравчук также оценил результаты работы экс-президента Украины Леонида Кучмы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. "Леонид Даниилович давно в минском формате работает. Я считаю, что сам формат минский не завершен. Система минского формата не настолько совершенна, чтобы могла давать конкретный весомый результат, и если в этой несовершенной системе Леонид Даниилович сделал что-то, то это его заслуга", - сказал он.

В то же время Кравчук отметил, что не согласился бы стать представителем Украины в минском переговорном процессе относительно Донбасса. "Леонид Даниилович сказал, что надо давать дорогу молодым. Я его поддерживаю. И он сказал интересную фразу: "Я достиг критического возраста". А по сравнению со мной он - юноша. Я уже перезрел", - сказал Кравчук.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Большая семерка, Донбасс, Леонид Кравчук, Минские соглашения, РФ, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Украина и Албания усиливают двусторонние отношения Фейгин: Сущенко впервые за два года увидит сына Мингарелли об общей цели Украины и Евросоюза

Последние новости

Экстремальные снимки, которые вас взбудоражат (Фото) Легенде бокса пришлось встать на стул для фото с Кличко У РФ нет сил провести десантную операцию в Азовском море
Сегодня читают
01 В Одесской области у моря произошел километровый оползень
02 Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
03 Лион - Шахтер: слова Фонсеки после невероятного матча Лиги чемпионов
04 Как Реал сенсационно проиграл ЦСКА (Видео)
05 Супрун отреагировала на решение комитета Рады ее уволить
Новости сегодня
21:24 "Похожие, но не похожи": нереально крутой фотопроект о близнецах (Фото)
21:24 Диетологи рассказали, можно ли набрать вес от запаха пищи
21:18 В ВСУ опровергают ложь российского агитпропа об оружии из США
21:11 Тоттенхэм - Барселона: составы команд
21:02 Книги Франкфуртской книжной ярмарки, которые представит Украина
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Зима в Украине: Новый год без снега и морозный февраль
Новости: Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Фейгин посетил Сущенко в СИЗО
Новости: В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
В Киеве пройдет выставка "Оружие и безопасность-2018"
Новости: Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Компания Rocksteady призналась, что собирается представить интересную серию игр
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь