Кравчук о своем отсутствии в "Минске": Я уже перезрел

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук считает, что без участия Соединенных Штатов Америки переговоры относительно Донбасса не будут иметь успеха.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".

"Я считаю, что формат без участия США, других стран широкой коалиции, скажем, "Большой семерки" или еще шире, где можно повлиять на Россию не только узким кругом участников мирового глобального процесса, а широким кругом (будет неэффективным – ред.). Несмотря на сложности общения с Кремлем, очень большие трудности преодолеть амбиции президента России Владимира Путина, но мы должны вносить такие предложения, от которых трудно отказаться", - сказал он.

Кравчук также оценил результаты работы экс-президента Украины Леонида Кучмы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. "Леонид Даниилович давно в минском формате работает. Я считаю, что сам формат минский не завершен. Система минского формата не настолько совершенна, чтобы могла давать конкретный весомый результат, и если в этой несовершенной системе Леонид Даниилович сделал что-то, то это его заслуга", - сказал он.

В то же время Кравчук отметил, что не согласился бы стать представителем Украины в минском переговорном процессе относительно Донбасса. "Леонид Даниилович сказал, что надо давать дорогу молодым. Я его поддерживаю. И он сказал интересную фразу: "Я достиг критического возраста". А по сравнению со мной он - юноша. Я уже перезрел", - сказал Кравчук.