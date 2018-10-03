В ВСУ опровергают ложь российского агитпропа об оружии из США

Очередной ложью российской пропаганды называют в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины информацию о якобы поставках в Украину крупной партии летального вооружения и боеприпасов из США.

"Эта информация не соответствует действительности, а является очередной ложью российского агитпропа", - сказал в среду начальник управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник, комментируя распространяемые в России сообщения о якобы поставках американского вооружения и боеприпасов Украине.

Ранее Interfax.ru со ссылкой на источники сообщил, что 30 августа через пограничный пункт пропуска "Краковец" в Украину были ввезены около 3,5 тыс. единиц стрелкового оружия, более 3,1 тыс. мин, около 2 млн боевых патронов, около 34 тыс. детонирующих устройств, 52 тыс. ракет и 5,38 млн холостых патронов.