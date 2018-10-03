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Омбудсмен Денисова: Балух уже отбыл необходимую часть срока

Владимир Балух
22:11 Ср, 3 Октябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Политзаключенный Балух уже отбыл необходимый срок заключения и может ходатайствовать об УДО.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что после решения так называемого "Верховного суда" оккупированного Россией Крыма о сокращении срока украинскому политзаключенному Владимиру Балуху украинец может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении (УДО).

"Подконтрольный Кремлю суд признал его виновным и решил, что украинец должен провести в колонии 4 года 11 месяцев вместо 5. В так называемом "Верховном суде Крыма" прозвучал приговор Владимиру Балуху. Подконтрольный Кремлю суд признал его виновным и решил, что украинец должен провести в колонии 4 года 11 месяцев вместо 5. Рассмотрение апелляционной жалобы только на 1 месяц сократило срок заключения. Выглядит как насмешка оккупантов", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

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Она подчеркнула, что В.Балух себя виновным никогда не признавал и "всегда гордился своими поступками и тем, что он украинец", однако теперь он может просить УДО.

"По законам РФ, Владимир Балух уже отбыл необходимую часть срока. Теперь он может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Но это сыграет на руку Кремлю. Именно поэтому, это шанс выйти на свободу, но какой ценой? Я, Украина и весь мир продолжим искать пути спасения украинца", - подчеркнула омбудсмен.

В.Балух приговорен по решению Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Крымский фермер был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (часть 1 статьи 222 и часть 1 статьи 222.1) и ч.2 ст.321 Уголовного кодекса (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

3 октября 2018 года т.н. "Верховный суд" Крыма смягчил на месяц приговор В.Балуху, которому ранее Раздольненский райсуд полуострова дал 5 лет колонии и 10 тысяч рублей штрафа,

В.Балух держит голодовку с 14 марта 2018 года.

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Все по теме:

Новости Украины, Владимир Балух, Крым, Людмила Денисова, Омбудсмен, Политзаключенные, УДО.
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