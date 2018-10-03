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Луценко предлагает снять депутатскую неприкосновенность с Дунаева

Сергей Дунаев
23:27 Ср, 3 Октябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Луценко на комитете ВР заявил, что НАБУ нужен доступ к счетам Дунаева.

Генпрокурор Юрий Луценко считает, что с народного депутата Сергея Дунаева надо снять депутатскую неприкосновенность, чтобы позволить НАБУ провести полное расследование.

Об этом Луценко сказал на заседании Регламентного комитета, сообщает корреспондент Укринформа.

"Дунаев подал недостоверные данные, после этого следствие должно установить, сделал ли он это умышленно, сделал ли он это лишь на какую-то определенную сумму. Он также не показал 200 тысяч доли своей жены, что он точно должен показать. И для этого не надо никакого заключения НАПК. Все мы, госслужащие обязаны показывать долю жены в 200 тысяч и тот, кто не показал, нарушил закон", - подчеркнул Луценко.

По его словам, НАБУ должно провести полное расследование, и для того, чтобы оно было полноценным, нужно иметь доступ, в частности, к банковским счетам. Следовательно НАБУ требует процедуру снятия депутатской неприкосновенности, чтобы Дунаев был открыт для следствия, как и любой гражданин.

"Я не принес вам ни ареста, ни задержания, ни обвинительного акта. Для того, чтобы установить объем нарушений, следствие должно иметь полный объем данных, и для этого предлагается снять депутатскую неприкосновенность, и больше ни для чего", - подчеркнул Луценко.

Как сообщалось, Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента рассматривает представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Сергея Дунаева.

27 сентября генеральный прокурор предлагал рассмотрение регламентным комитетом 3 октября представление ГПУ о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова.

18 сентября Луценко повторно внес в Верховную Раду представление на депутатов Вилкула, Дунаева и Колесникова, поскольку на предыдущей сессии Регламентный комитет вернул Председателю Верховной Рады Андрею Парубию эти представления.

Экс-главу Днепропетровской ОГА Александра Вилкула подозревают в земельных махинациях, Колесникова - в злоупотреблении служебным положением на должности главы Агентства госимущества. Дунаева ГПУ подозревает в декларации недостоверной информации.

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Новости Украины, Депутатская неприкосновенность, НАБУ, Сергей Дунаев, Юрий Луценко.
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