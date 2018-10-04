День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 04.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рева рассказал, кто из украинцев не получит субсидию
Рева рассказал, кто из украинцев не получит субсидию
Новости: Итоги 3 октября: реакция Супрун, отопительный сезон и масштабный оползень
Итоги 3 октября: отопительный сезон и масштабный оползень
Новости: Лига чемпионов. Результаты матчей 3 октября
Лига чемпионов. Результаты матчей 3 октября
Новости: Исследователи обнаружили жизнь на глубине 600 метров под землей
Исследователи обнаружили жизнь на глубине 600 метров под землей
X

Глава МИД Словакии посетит Украину

Мирослав Лайчак
06:55 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: 4 октября предусмотрено проведение переговоров и совместной пресс-конференции министров иностранных дел Украины и Словацкой Республики.

Министр иностранных дел и европейских вопросов Словацкой Республики Мирослав Лайчак 4-5 октября посетит Украину с официальным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Визит главы словацкого внешнеполитического ведомства состоится с целью активизации политических контактов и обсуждения важных вопросов повестки дня украинского-словацкого сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в МИД, важное внимание в ходе переговоров будет уделено вопросам интенсификации двусторонних отношений, взаимодействия в рамках международных организаций, в частности в ОБСЕ, с учетом предстоящего председательства Словакии в организации в 2019 году, путям консолидации усилий для укрепления мира и безопасности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, МИД, Мирослав Лайчак, Официальный визит, Словакия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Кравчук о своем отсутствии в "Минске": Я уже перезрел Венгрия обещает зеркально ответить на высылку консула из Украины У РФ нет сил провести десантную операцию в Азовском море

Последние новости

Ядовитые конверты в Пентагоне: Следователи установили личность подозреваемого Джаррелл Миллер хочет сразиться с Энтони Джошуа за титул WBA В Киеве временно изменится график движения трамваев №12
Сегодня читают
01 У РФ нет сил провести десантную операцию в Азовском море
02 Исследователи обнаружили жизнь на глубине 600 метров под землей
03 Легенде бокса пришлось встать на стул для фото с Кличко
04 Танцы со звездами 2018: Оксана Марченко ответила на критику в свой адрес
05 Анита Луценко рассказала о трудностях проекта "Танцы со звездами"
Новости сегодня
08:16 Яблонец - Динамо: слова Хацкевича перед матчем Лиги Европы
08:00 Кайли Дженнер поделилась кадром, которым расстроила некоторых поклонников
07:53 В России под Костромой разбился частный вертолет
07:50 Динамо обыграло чемпиона Болгарии в Юношеской лиге УЕФА
07:50 Куба: повседневная жизнь на жарком Острове Свободы (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Минометы и БМП: на Донбассе боевики 21 раз открывали огонь
Минометы и БМП: на Донбассе боевики 21 раз открывали огонь
Новости: Глава МИД Словакии посетит Украину
Глава МИД Словакии посетит Украину
Новости: На Facebook подали жалобу за незаконный сбор данных о детях
На Facebook подали жалобу за незаконный сбор данных о детях
Новости: Рецепт дня: картофельные лодочки с творогом, чесноком и зеленью
Рецепт дня: картофельные лодочки с творогом, чесноком и зеленью
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь