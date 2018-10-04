Глава МИД Словакии посетит Украину

Министр иностранных дел и европейских вопросов Словацкой Республики Мирослав Лайчак 4-5 октября посетит Украину с официальным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Визит главы словацкого внешнеполитического ведомства состоится с целью активизации политических контактов и обсуждения важных вопросов повестки дня украинского-словацкого сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в МИД, важное внимание в ходе переговоров будет уделено вопросам интенсификации двусторонних отношений, взаимодействия в рамках международных организаций, в частности в ОБСЕ, с учетом предстоящего председательства Словакии в организации в 2019 году, путям консолидации усилий для укрепления мира и безопасности.