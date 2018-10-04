В НАТО заявили о создании в Украине центра кибербезопасности

Североатлантический альянс предоставляет Украине практическую помощь в укреплении киберзащиты и продолжит делать это, в том числе через трастовые фонды.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе, передает Европейская правда.

"НАТО уже помогает Украине в укреплении кибербезопасности и кибервозможностей. Мы делаем это через трастовые фонды, у нас есть трастовый фонд по киберзащите, предоставляя средства и поддержку по внедрению кибербезопасности. Мы также помогаем в защите сетей и инфраструктуры", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что НАТО помогает Украине в создании центра реагирования на киберинциденты, который будет одним из механизмов помощи в преодолении инцидентов или попыток вмешательства или взлома киберсетей.

"И я обещал президенту Порошенко на саммите в июле, что союзники НАТО продолжат свою поддержку, и один из фондов связан как раз с киберзащитой", - отметил генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО усилит свою кибероборона, подключая национальные наступательные кибернетические возможности стран-членов.