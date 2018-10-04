В НАТО заявили о создании в Украине центра кибербезопасности
Новости Украины: Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс помогает в создании на территории Украины центра по защите киберпространства от вмешательства и взлома.
Североатлантический альянс предоставляет Украине практическую помощь в укреплении киберзащиты и продолжит делать это, в том числе через трастовые фонды.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе, передает Европейская правда.
"НАТО уже помогает Украине в укреплении кибербезопасности и кибервозможностей. Мы делаем это через трастовые фонды, у нас есть трастовый фонд по киберзащите, предоставляя средства и поддержку по внедрению кибербезопасности. Мы также помогаем в защите сетей и инфраструктуры", - сказал Столтенберг.
Он напомнил, что НАТО помогает Украине в создании центра реагирования на киберинциденты, который будет одним из механизмов помощи в преодолении инцидентов или попыток вмешательства или взлома киберсетей.
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"И я обещал президенту Порошенко на саммите в июле, что союзники НАТО продолжат свою поддержку, и один из фондов связан как раз с киберзащитой", - отметил генсек.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО усилит свою кибероборона, подключая национальные наступательные кибернетические возможности стран-членов.