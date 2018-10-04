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Квартиру на Троещине, где проживала Савченко, частично арестовали

Надежда Савченко в суде
09:48 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Часть квартиры на Троещине, где проживала народный депутат Надежда Савченко, арестовали для того, чтобы ее не продали.

Квартиру народного депутата Надежды Савченко частично арестовали. Об этом сестра Надежды Вера Савченко написала на своей странице в Facebook.

"Нашу квартиру, на Троещине, арестовали. А точнее 1/3 часть, так как 2/3 принадлежит мне и маме. Причина: чтобы не продали и Надежда не сбежала!... Неуважаемые, вы под ногами землю таки потеряли... Юрий Луценко готовьтесь, время придет. Сколько квартир там у вас на счету семьи Луценко? Или вы их кварталами измеряете?" - сообщила она.

Сестра народного депутата отметила, что квартиру хотели продать, но "не для того, чтобы убегать, а чтобы оплатить взнос для представления кандидатуры Надежды Савченко на пост Президента Украины".

Как сообщалось, Верховная Рада 22 марта дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Савченко.

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Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя, захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку террористического акта, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

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Новости Украины, Арест, Квартира, Надежда Савченко, Продажа, Часть.
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