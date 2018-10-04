Квартиру на Троещине, где проживала Савченко, частично арестовали

Квартиру народного депутата Надежды Савченко частично арестовали. Об этом сестра Надежды Вера Савченко написала на своей странице в Facebook.

"Нашу квартиру, на Троещине, арестовали. А точнее 1/3 часть, так как 2/3 принадлежит мне и маме. Причина: чтобы не продали и Надежда не сбежала!... Неуважаемые, вы под ногами землю таки потеряли... Юрий Луценко готовьтесь, время придет. Сколько квартир там у вас на счету семьи Луценко? Или вы их кварталами измеряете?" - сообщила она.

Сестра народного депутата отметила, что квартиру хотели продать, но "не для того, чтобы убегать, а чтобы оплатить взнос для представления кандидатуры Надежды Савченко на пост Президента Украины".

Как сообщалось, Верховная Рада 22 марта дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Савченко.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя, захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку террористического акта, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.