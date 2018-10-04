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Рада утвердила новое приветствие "Слава Украине" для армии и полиции

Военнослужащие
11:15 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: 271 народный депутат проголосовал за изменение приветствие военнослужащих на "Слава Украине", а в ответ "Героям слава".

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в устав Вооруженных сил Украины, который предусматривает изменение приветствия военнослужащими.

За закон, проект которого был внесен президентом страны, проголосовали 271 народных депутата на пленарном заседании парламента четверг.

Законом вносятся изменения в устав Вооруженных сил Украины. Согласно ним, во время приветствия и прощания начальника или старшего по званию с военнослужащими будет звучать "Слава Украине", а в ответ "Героям слава".

В настоящее время устав ВСУ предусматривает, что старший по званию говорит "Приветствую, товарищи", на что военнослужащие отвечают: "Здравия желаю, товарищ", добавляя в конце воинское звание.

Кроме того, в уставе ВСУ отныне предусмотрено использование обращения "пан" вместо "товарищ". Ко второму чтению законопроекта приветствие "Слава Украине!" нардепы распространили и на Национальную полицию.

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Так, внесены изменения в закон о Нацполиции, согласно которым, на приветствие и прощание "Слава Украине!" руководителя или старшего по званию строй будет отвечать "Героям слава". Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

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Новости Украины, Верховная Рада, Военнослужащие, Героям слава, Голосование, Изменение приветствия, Нардепы, Слава Украине.
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