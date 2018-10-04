Депутаты продлили особый статус отдельных районов ОРДЛО

Верховная Рада поддержала президентскую законодательную инициативу, которой особой порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) будет введен со дня вступления в силу соответствующего закона на срок до 31 декабря 2019 года.

Соответствующий законопроект №9153 о внесении изменений в ст.1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" за основу и в целом поддержали 245 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

При этом ни одного голоса в поддержку инициативы не дали фракции "Самопомич", "Батькивщины" и Радикальной партии, большинство депутатов которых голосовали "против".

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, представляя проект закона с трибуны парламента, отметила, что закон является техническим.

"Мы не голосуем сейчас за тело закона, который мы приняли в сентябре 2014-го и в марте 2015-го года. Более того, этот закон не может вступить в силу до тех пор, пока российская армия, российские наемники, российские войска не уберутся прочь с Донбасса, пока туда не зайдет международная администрация под эгидой международной миссии голубых касок", - пояснила она.

И.Геращенко подчеркнула, что принятие этого закона необходимо для того, чтобы усилить переговорные позиции украинских дипломатов.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду данный законопроект и определил его как неотложный 3 октября.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

6 октября 2017 года Верховная Рада продлила на год срок действия данного закона, который должен был утратить силу 18 октября 2017 года.

Летом и осенью 2018 года специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что Украина окажется в невыгодной ситуации, если не продлит действие закона об особом статусе Донбасса.

Также призвали Киев продлить действие данного закона в диппредставительстве Европейского Союза в Украине и посольстве США.

14 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил убеждение, что продление закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей важно, чтобы противодействовать провокациям РФ по снятию санкций. Спустя несколько дней министр также отметил, что пролонгация закона возможна в случае прогресса в вопросе освобождения политзаключенных и заложников.

1 октября первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что от пролонгации закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО зависят дальнейшие санкции против Российской Федерации.

"Еще раз повторяю готовность и свою, и министра иностранных дел Павла Климкина встретиться, если в этом есть необходимость, и с представителями фракций, и с представителями внепарламентских сил, чтобы еще и еще раз заявить: это закон санкций, необходимых, чтобы не дать Кремлю вместе со своими лоббистами в Европейском Союзе, отменить санкции", - сказала И.Геращенко на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.