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ГПУ уведомила Азаровых о подозрении в получении 140 млн грн взятки

Николай Азаров
11:59 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Экс-премьер-министра Украины Николая Азарова и его сына уведомили о подозрении в получении в 2010 году взятки в размере свыше 140 млн. грн.

Следователи Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины уведомили о подозрении бывшего премьер-министра страны и его сына – экс-нардепа, в получении в 2010 году взятки в сумме более 140 млн грн и содействии в ее получении за помощь в назначении другого лица первым вице-премьер-министром страны, сообщает в четверг пресс-служба Департамента спецрасследований ГПУ.

"Установив наличие достаточных доказательств для подозрений лицам, 02.10.2018… осуществлено сообщение о подозрении бывшему премьер-министру Украины и его сыну - бывшему народному депутату Украины в получении в 2010 году взятки в виде денежных средств в сумме более 140 млн грн, что является особо крупным размером, и содействии в ее получении за выполнение в интересах другого лица действия с использованием предоставленной власти для его назначения на должность первого вице-премьер-министра Украины, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368 и ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 УК Украины (в редакции, действовавшей по состоянию на момент их совершения)", - говорится в обнародованном сообщении.

В Департаменте спецрасследований Генпрокуратуры добавили, что в настоящее время досудебное расследование продолжается.

В обнародованной информации не указываются имена уведомленных о подозрении экс-премьера и бывшего нардепа. Вместе с тем, как стало известно агентству, о подозрении в совершении преступлений следователи Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины уведомили экс-премьера Николая Азарова и его сына Алексея Азарова.

Луценко сообщил, что суд разрешил заочное расследование в отношении Азарова

Н.Азаров возглавлял украинское правительство с марта 2010 года по конец января 2014 года. После Революции достоинства покинул Украину. В настоящее время живет в России. Украинская сторона объявила его в межгосударственный розыск по подозрению в хищении государственных средств. Сын Н.Азарова Алексей был народным депутатом Верховной Рады 7-го созыва.

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