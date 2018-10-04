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Киев объявил консула Венгрии в Берегово персоной нон грата

МИД Украины
11:57 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: МИД Украины объявило консула Венгрии в городе Берегово Закарпатской области персоной нон грата.

 Послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню вручена нота о том, что консул Венгрии в г.Берегово Закарпатской области объявлен персоной нон-грата и должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Как сообщает в четверг пресс-служба МИД Украины, Э.Кешкеню была вручена нота "с информацией о том, что, согласно ст.23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица, консул Консульства Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов".

"Рассчитываем, что венгерская сторона в дальнейшем воздерживаться от любых недружественных шагов в отношении Украины, а ее должностные лица – от нарушений украинского законодательства", - сказано в сообщении министерства.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Киев рассматривает граждан Украины венгерского происхождения "как объединяющий фактор в отношениях между двумя государствами" и призвали к этому же наших венгерских партнеров.

Как сообщалось, 3 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украина в четверг, 4 октября, направит ноту венгерской стороне о необходимости покинуть территорию Украины консулу Венгрии в г.Берегово.

"Я предложил Петеру Сийярто (главе МИД Венгрии – ред.) его отозвать, у него есть дипломатическая неделя. Если этого не произойдет, а я так понимаю, что этого не произойдет, то мы завтра передадим ноту венгерской стороне о том, что он должен оставить свою работу в Украине, соответственно и страну", - сказал министр.

П.Климкин уточнил, что высылать силой дипломата никто не намерен. "Он покинет страну, конечно же, сам", - пояснил министр.

Министр добавил, что венгерская позиция была предсказуема.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории консульства Венгрии в г.Берегово Закарпатской области, а также соответствующее видео с принятием присяги. После принятия присяги, в котором граждане называют Венгрию своей родиной и обязываются служить ей, сотрудники дипучреждения призывают их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

Министр иностранных дел Украины обсудил этот вопрос с главой венгерского внешнеполитического ведомства Петером Сийярто на полях Генассамблеи ООН в США. По словам П.Климкина, они детально обсудили то, что происходит в венгерском консульстве в г.Берегово Закарпатской области, но П.Сийярто не согласился с позицией Киева относительно нарушений со стороны консула.

27 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ расследует уголовное производство по факту получения паспортов Венгрии гражданами Украины, а получение двойного гражданства влечет лишение гражданства Украины.

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"Соответствующее производство зарегистрировано. Служба безопасности Украины ведёт следствие, мы ведём процессуальный надзор. Получение двойного гражданства категорически запрещено украинской Конституцией. Здесь двух толкований быть не может. Если есть доказательства двойного гражданства - это должно быть наказано", - сказал Ю.Луценко журналистам.

Он подчеркнул, что если в ходе следствия СБУ будут установлены "такие случаи в отношении каких-либо других лиц - мэров, губернаторов, министров, пенсионеров, военнослужащих, действие будет одинаковым - лишение украинского гражданства".

Уголовное производство в связи с фактами выдачи гражданам Украины паспортов Венгрии в Берегово Закарпатской области расследуется по статье о государственной измене. "Сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена). Это предварительная правовая квалификация", - сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

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Новости Украины, Берегово, Венгрия, Закарпатская область, МИД Украины.
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