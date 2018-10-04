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Депутата КГГА облили зеленкой

Гусовского облили зеленкой
12:22 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В здании Киевской городской госадминистрации в четверг, 4 октября, активисты облили зеленкой депутата Сергея Гусовского.

Неизвестные облили зеленкой депутата Киевсовета, главу депутатской группы "Киевская команда" Сергея Гусовского.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правоохранительным органам.

Запланированное на четверг заседание Киевсовета перенесли на 14:00.

"На первом этаже Киевсовета избили Сергея Гусовского, сбили с ног, вытянули на улицу, облили зеленкой. Сейчас полиция разбирается с данной ситуацией", - сказал Кличко.

Он отметил, что виновных в избиении депутата уже задержали. Пострадавший депутат Гусовский находится в больнице, поскольку ему залили зеленкой глаза. О состоянии его здоровья более детально будет сообщено со временем.

Мэр Киева сообщил, что из-за произошедшего инцидента запланированное на утро четверга заседание Киевсовета переносится на 14:00. На это время он пригласил прийти руководителя полиции, который должен рассказать о расследовании инцидента. "Есть предложение перенести заседание на 14:00, где сразу выступит с докладом руководитель полиции о произошедшем. Я убежден, что такие провокации необходимо всегда пресекать", - сказал Кличко.

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Новости Украины, Виталий Кличко, Депутат, КГГА, Киев, Сергей Гусовский.
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