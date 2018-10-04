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Порошенко заявил о желании свозить главу МВД Италии на Донбасс

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини
12:46 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Петр Порошенко предложил показать "ад на Донбассе, вызванный Путиным" пророссийскому министру внутренних дел Италии.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что на Донбассе мы защищаем не только свою независимость, но и ценности демократии во всей Европе.

"Мы не просим солдат. Мы только просим, чтобы ЕС оставался на нашей стороне, потому что быть вместе - единственный способ быть сильнее. Понимаете, на Донбассе мы защищаем не только наш национальный суверенитет - мы становимся на защиту демократии в Европе, которая находится под прицелом Москвы", - отметил П.Порошенко в интервью итальянской газете La Repubblica, сообщает сайт президента в четверг.

"Я бы хотел повезти Сальвини (министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини - ред.) На Донбасс, чтобы показать ему школы и рынки после российских бомбардировок. Погибших детей, а также детей-сирот, вдов и разрушенные города. И я уверен, что тогда он бы понял, насколько нужны санкции против Москвы", - добавил президент.

В то же время президент отметил, что Украина уже четыре года является объектом российской агрессии, "когда российские солдаты на нашей территории убивают наших солдат и наших мирных граждан".

"Такое грубое нарушение международного права, которое уже привело к одиннадцати тысяч погибших, должно вызвать протест у любого политика, который себя уважает. Я бы мог также рассказать Сальвини об ужасных условиях, в которых находятся украинские заключенные в российских тюрьмах, или о преследовании 350 тысяч крымских татар, которые не приняли российские паспорта после незаконной аннексии со стороны Москвы", - сказал П.Порошенко.

Кроме того, президент отметил важность экономических санкций против страны-агрессора, которые напрямую связаны с исполнением Минских договоренностей.

"На самом деле, экономические санкции до сих пор являются действенными, потому что, несмотря на рост цены на газ, российская экономика в состоянии стагнации, а покупательная способность россиян падает. Пока эти санкции не являются наказанием, а лишь механизмом, чтобы держать РФ за столом переговоров, целью которых является возвращение Украине оккупированных территорий", - подытожил президент Украины.

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Новости Украины, Донбасс, Италия, Маттео Сальвини, МВД, Петр Порошенко.
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